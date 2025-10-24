タレントで実業家・板野友美（34）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。最近のモヤモヤエピソードを明かした。

この日は、ファンから寄せられたモヤモヤエピソードを紹介しながらトーク。自身の最近のモヤモヤについても語った。

タクシーでスタッフと移動していた板野。子供の幼稚園の迎えの時間が迫っていたといい「“ちょっと急いでください”みたいに言ってて、道も“こういうルートで行ってください”って言ったのに、その運転手が間違えちゃった」。続けて「ま、それは良かったんだけど、何分までに着かないとみたいな話をしてたら、運転士さんも焦ったのかわかんないけど怒り出して。“ここで降り降りてくださいみたいな”感じで」と笑い出し「ね、私たち。初めてだよね？」とスタッフに振った。

結局「道路の真ん中に降ろされて。さすがに私たち、怖い口調もしてないし…。多分機嫌悪かったのかもしれない。おなか空いてたのかな」と語り、画面上には「※いつもご苦労様です」とテロップ。「道間違えて、そこが結構渋滞しちゃってたんだよね。責任を負ってたのもあるし、焦ってたのもあるかもしれないけど。勝手にドア開けられて降ろされた」と笑いながら語り、テロップで「※大変なお仕事ですよね」とフォローしながら「私の中で結構モヤモヤしましたね」とした。