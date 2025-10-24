アウンが続騰、ＡＩ Ｈａｃｋと業務提携しＡＩＯコンサルサービスを共同で提供 アウンが続騰、ＡＩ Ｈａｃｋと業務提携しＡＩＯコンサルサービスを共同で提供

リンクをコピーする みんなの感想は？

アウンコンサルティング<2459.T>が続騰し、３００円台に乗せた。２３日の取引終了後、ＡＩ Ｈａｃｋ（東京都港区）と業務提携し、「ＡＩＯコンサルティング」サービスの内容をアップデートし、共同で提供すると発表。これを手掛かりとした買いが集まったようだ。



同サービスではＡＩ検索での言及・引用状況の分析やウェブサイト上に不足するコンテンツの特定及び制作支援、ＡＩに引用されやすいコンテンツ構造の提案などに取り組む。今回の提携により、アウンのＳＥＯ支援のノウハウとＡＩ Ｈａｃｋが持つ生成ＡＩ領域における分析技術を組み合わせ、ＡＩが参照する情報の分析内容や施策方針をより明確にできるようになった。今後はグローバル市場を視野に入れ、多言語でのＡＩＯ分析や各国の生成ＡＩモデルに対応した評価基準の整備を予定している。



出所：MINKABU PRESS