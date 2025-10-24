10月22日、高市内閣における政務官人事が決定。首相官邸のSNSには、自民党・高市早苗首相（64）を中心とする、大臣政務官に選ばれた議員による記念撮影の写真が掲載された。

その中で一際目を引くのが前列右端に写った、芸能人さながらの美貌の持つパンツスーツ姿の女性議員。それもそのはず、環境大臣政務官のポストを任されたのは、グラビアアイドルやタレントとして芸能活動をしていた森下千里氏（44）。

2019年に芸能事務所を離れて6年、いつの間にやら衆議院議員の職に就き、このたび政務官に抜擢された森下氏。翌23日には早速、自身のXで、

【気候変動や資源循環に加え、熊の被害やメガソーラー問題をはじめとし、再生可能エネルギーの在り方といった、今、地域が抱える課題どれもが深く結びついているため、この職務に就かせていただけることを嬉しく思っています】

各地で深刻な被害が報告されている「クマ問題」、そして物議を醸している「メガソーラー問題」といったタイムリーな課題の解決に向け、政治家らしくむつかしい言葉で並べて“所信表明”してみせた。

30代半ばでタレントの仕事は激減

2000年にレースクイーンデビューし、グラビアでは過激ポーズも惜しみなく披露し、タレントとしても“姉御”キャラでバラエティー番組に引っ張りだこ。ドラマや映画にも出演しては女優業にも挑戦したが、30代半ばに差し掛かると徐々に露出は減っていった。

すると2021年に突如として飛び込んできたのが、同年10月の衆議院議員総選挙の宮城5区で自民党公認で立候補するとのニュース。しかし、愛知県出身の彼女が縁もゆかりもない宮城県に移り住み、地道に活動を続けるも小選挙区で落選。タレント議員の知名度を活かせずに、比例区でも復活できなかったのだ。

この時、政治家を志して間もない彼女が指摘されたのが、政策に関する“知識不足”だった。実際、落選から3か月後の2022年1月、YouTubeチャンネル『日経テレ東大学』で生配信された、ひろゆき氏と成田悠輔氏を交えた対談ではこんな場面も。

黒のパンツスーツで知的な印象を漂わせた森下氏は、ひろゆき氏からの質問に笑顔を交えながら、タレント時代とは打って変わって声のトーンを抑えつつ、慎重に言葉を選びながら答弁。そして“具体的にどんなことを変えたいのか”と問われた際、森下氏が発した「食料自給率を上げたい」との言葉にひろゆき氏が食いついた。

地元の農家や水産関係を日々見て回っているという森下氏は「日本のものを食べてほしい」と主張するも、ひろゆき氏が問う「食料自給率」の定義が噛み合わずに論議は堂々巡り。すると、

「食料自給率」を問われてフリーズ

「すみません、食料自給率の数字ってどういう数字だか、ちょっとわかってないような気がしたので説明していただいてもいいですか？」

そもそも森下氏は「食料自給率を理解しているのか」と、根本的なことを訪ねるひろゆき氏。これに、

「国内で消費したものを、しっかり国内で消費していく率を上げたいなって思ってます」

答えになっていない答えを返す森下氏に、ひろゆき氏は「食料自給率」の比率として「何が分母で何が分子になっているか」を求めるも、彼女は「そうですね、国内…」とフリーズ。ここで進行役から“助け舟”が入って答弁は強制終了に。

「すみません、ごめんなさい。頭が真っ白になってしまいました」

冷静を装いながらも声を絞り出す森下氏。そんな2人のやりとりを成田氏は終始、意味深な笑みを浮かべながら見守るのだった。

このSNS上でも拡散された動画を覚えている人も多いのだろう。案の定、政務官起用のニュースが伝えられると、

その程度の人でもできる役職

《食糧自給率も知らなかった森下千里さんが政務官。結局、政務官ってその程度の人でもできる役職ってこと？》

《元タレント議員はマジで不要。 高市さん…。 元タレントより有能な人が 居ない時点で終わってるよ》

《何で森下千里がいるんだよ！ ようやく三原じゅん子・今井絵理子・ 生稲晃子の税金泥棒３姉妹がいなくなったと 思いきや､何でこいつなんだよ！》

今回の人事に不安を覚える、また“タレント議員”への嫌悪感を示す国民も多い。

森下氏が衆院選の比例代表で当選したのが2024年10月。高市首相が議員歴わずか1年の“新人”を要職に抜擢したあたり、落選から3年、議員としての知識、覚悟を身につけた自負があるのだろう。

先の森下氏が“所信表明”したXでは、こんな“保険”もかけていた。

【また、 皆様に誤解を与えないような発信にも心がけていきたいと思いますが、慣れないところもあるかと存じます。 ご指摘等、いただければ幸いです】

国民の信用を得るには政策で結果を出すしかなさそうだ。