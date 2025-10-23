µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡È¤¢¤Î»Ò¡É¤È¥µ¥¦¥Ê¥°¥Ã¥ºÄÌ¿® ºãÌÚÍ®ÍÕ¡ÚÀ°¤¨¡ª ÎÙ¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¬¡¼¥ë¡Û
Æ´¤ì¤Î¤¢¤Î»Ò¤È¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¤½¤ó¤ÊÌÑÁÛ¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¥µ¥¦¥Ê¥°¥é¥Ó¥¢Ï¢ºÜ¡£º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë25ºÐ¡£
¢£¿åÉ÷Ï¤¤Ï15ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤Ï90ÅÙ°Ê¾å¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡ª
¸µ¡¹¡¢Âç¤Î¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤È¤¤¤¦ºãÌÚÍ®ÍÕ¤Á¤ã¤ó¡£º£²ó¤Ï¥µ¥¦¥ÊÉÕ¤¥Û¥Æ¥ë¡ÖHOTEL¤ß¤Ê¤ÈËãÉÛ½½ÈÖ¡×¤Ç¥ì¥Ã¥Ä¡¦¥µ¥¦¥Ê¡ª ¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¥µ¥¦¥Ê¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©
¡Ö»£±ÆÁ°¤Ë¤à¤¯¤ß¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£Á°¤Ï¿åÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÅÙÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤â¤¦¡¢¥É¥Ï¥Þ¤ê¡ª ÆÃ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í½ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥µ¥¦¥Ê¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ²¹ÅÙ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤È¿åÉ÷Ï¤¤Î²¹ÅÙ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿åÉ÷Ï¤¤Ï15ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤Ï90ÅÙ°Ê¾å¤¬ÍýÁÛ¡£¹âÄãº¹¤¬¤¢¤ë¤È¡ÈÀ°¤¤¡É¶ñ¹ç¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ÂçÂÎ3¡Á5¥»¥Ã¥È¤¯¤é¤¤Æþ¤ë¤Î¤Ç·ë¹½¥¬¥ÁÀª¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²¿¤Ç¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀ°¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ÖÀ°¤¦¤¿¤á¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¸¤ç¤¦¤í¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÆ¬¤«¤é¥Á¥ç¥í¥Á¥ç¥í¤È¤«¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ°¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª Êì¿Æ¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤¬¹¥¤¤Çµ¤¤µ¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ½÷¿À¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤Í®ÍÕ¤Á¤ã¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÈà½÷¤Î³èÌö¤Ë¤³¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¤µ¤¨¤¡¦¤æ¤º¤Ï
2019Ç¯¤è¤ê½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£2022Ç¯4·î¡¢¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢12·î¤Ë¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ë¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡¢CM¡¢MV¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÂ¿ÊýÌÌ¤Ë³èÌöÃæ¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë: @yuzuha_saeki
Instagram: @yuzuha_saeki
¡ãº£²ó»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¥³¥ì¡ª¡ä
¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥Ü¡¼¥¤¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥Ü¡¼¥¤¡ßº£¼£¥¿¥ª¥ë¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¡×¡Ê4380±ß¡Ë¡¢¡Öº£¼£À½¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡×¡Ê4950±ß¡Ë¡£¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ÏÂç¤¤¤¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡ª
¢£HOTEL¤ß¤Ê¤ÈËãÉÛ½½ÈÖ
Á´¼¼¥¹¥¤¡¼¥Èµé¤ÎÏÂ¥â¥À¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¥¦¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿ÍáÁå¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥·¥ã¥ï¡¼ÉÕ¤¤ÎÍá¼¼¤òÁ´¼¼¤ËÍÑ°Õ¡£
½»½ê¡¿ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾ËãÉÛ1-13-17
https://hotel-minato.com/
>> Ï¢ºÜ¡ÚÀ°¤¨¡ª ÎÙ¤Î¥µ¥¦¥Ê¥¬¡¼¥ë¡Û¢¨2025Ç¯10·î6ÆüÈ¯Çä¡ÖGoodsPress¡×11·î¹æ118-119¥Ú¡¼¥¸¤Îµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ã»£±Æ¡¿¥¤¥Þ¥¥¤¥ì¥«¥ª¥ê ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¡¿¿¼ß·Í¦ÂÀ ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿ÀîÅçµý»Ò¡ä
