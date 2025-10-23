【河村 清明】名手アンカツが驚愕した「若きルメールの騎乗技術」…クセ馬コスモバルクを完璧に操った「2004年ジャパンカップ」の衝撃

2004年ジャパンカップ――若きルメールが“クセ馬”コスモバルクを完璧に操った。安藤勝己が驚愕したその騎乗とは。『相馬眼が見た夢 岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』より抜粋してお届けする。

ルメール「わかりました」

ジャパンカップでの五十嵐降板が決まった。

このタイミングでバルクにＪＲＡの騎手を乗せると“地方代表”の印象が薄れてしまう。中央の騎手を乗せるくらいなら……と繁幸は外国人騎手を探した。

白羽の矢が立ったのはクリストフ・ルメールだ。今でこそＪＲＡナンバーワン騎手（15年に通年免許を取得）となったが、短期免許での初来日は02年であり、04年当時はまだ“若手外国人騎手のひとり”に過ぎなかった。

「好位に控えてほしい。できますか？」

ジャパンカップのレセプションパーティで繁幸はルメールに伝えた。

「わかりました」とルメールは笑顔で頷き、こう続けた。

「フランスではオーナーがみんなそうオーダーします。すべての出走馬が好位を取れるはずはありませんが、われわれはオーナーの希望を最優先しなければなりません。全力でトライします」

ルメールはバルクの過去のレースをチェックして、馬を抑える効果を持つ馬具・ノーズバンド（鼻の上部を抑え、口を閉じさせる馬具）の使用を進言し、使い慣れたゴム製の手綱（それまでは布製）を要望した。一方で田部も、それまで使用していた一般的なハミから、馬の制御力に優るリングハミ（舌を抑えるリングが付いている）に変更した。

11月28日のジャパンカップをバルクは２番人気で迎えた。

「今日は２番手、コスモバルク、折り合いはどうでしょうか……うまくついているように見えます」

出走各馬が向こう正面に出たとき、実況が伝えた。逃げるマグナーテンを先にやり、ルメールはバルクを２番手で我慢させていた。

出走馬の一頭、菊花賞を制したデルタブルースに安藤勝己が騎乗していた。馬の背から見るルメールの騎乗に安藤は驚いたという。

力が入ってないように見えて、全身を使い、馬をうまく抑え込んでいる。外国人特有の筋力、若さゆえのパワーがなければ、あんな乗り方はできない……。

五十嵐もこの日、実は東京競馬場にいた。５００万下（現・１勝クラス）のベゴニア賞に出走した道営馬・モエレタマモクロスの騎乗を依頼されていた。ほかにも２頭、騎乗馬がいた。

騎乗を終えた五十嵐はスタンドからバルクの馬場入りを見つめた。ルメールがためらうことなく返し馬に出す姿に思った。

あれだけ返し馬をやれば折り合えるかもしれない。

その見立ては現実になっていた。

最後の直線、バルクは前を行くマグナーテンをかわして先頭に立った。

同じとき、馬群の外に、豪脚を繰り出すサンデーサイレンス産駒の姿があった。ゼンノロブロイだ。バルクをあっさりかわすと、勢いよくゴールを目指した。

両馬のあいだから、外国馬・ポリシーメイカーが２番手に上がろうとした。内で粘るバルクにルメールがムチを入れ、前に出たポリシーメイカーに食い下がった。スピードの持続力に優れたバルクの真骨頂はゴール前での粘りにある。

２番手でためた脚がここで活きた。

勝ったのは藤沢厩舎のゼンノロブロイ

ポリシーメイカーにいったんかわされたものの、バルクは再度、２番手に浮上した。そしてそのまま、世界の強豪を退けて、ゼンノロブロイに続く２着で入線した。デルタブルースがゴール前で追い込み、ポリシーメイカーをかわして３着に入った。

優勝したゼンノロブロイは美浦・藤沢和雄の管理馬だ。藤沢は「オレの馬でコスモバルクを負かしにいく」の言葉をこのジャパンカップで実現して見せた。

折り合えばやはりＧＩを勝てるだけの力がある。

自らへの評価をあらためて高めたバルクは、ジャパンカップ後、大井競馬場に移動して、有馬記念に備えた。北海道まで戻り、再び中山競馬場へ輸送される負担を軽減するため、“仲間である地方所属馬に頑張ってほしい”と大井の主催者が特別に滞在を許可した。だが、２番人気で迎えた有馬記念は11着に大敗した。この年すでに８戦目、状態はピークを過ぎていた。同年の年度代表馬に選出されるゼンノロブロイがジャパンカップに続いて完勝した。

繁幸の「１、２年で終わる馬ではない」の言葉どおり、バルクはジャパンカップにも有馬記念にも、この年から６年連続で出走する。ただ、２００４年のこのジャパンカップは、中央の舞台におけるベストレースであったかもしれない。

〈バルクはシアトリカルの系統で筋力が本来あんまり強くないんですよね。これまでは健闘してきたけれど、古馬のＧ?ではその辺がネックとなる可能性があります。〉

８戦３勝（うち重賞２勝）、２着２回（ともにＧ?）の戦績で04年シーズンを終えたバルクが、ＮＡＲ（地方競馬全国協会）年度代表馬、ＪＲＡ賞特別賞（特別敢闘賞）に選出されたのち、繁幸は『週刊競馬ブック』のインタビュー（05年１月24日号）でそう話している。

