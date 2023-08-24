株式会社Cygamesが展開するクロスメディアコンテンツ「ウマ娘 プリティーダービー」が24日、ゲームリリースから2.5周年を迎えた。節目を記念した新TVCMにはJRA所属の武豊騎手とC.ルメール騎手が出演。タキシード姿で華麗なタップダンスを披露している。 新CMは「It’s Show Time」篇と題した30秒。収録は都内のスタジオで行われ、振付師と何度も念入りに打ち合わせ、2人でタイミン