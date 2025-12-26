有馬記念の公開枠順抽選会中央競馬の一年の総決算、第70回G1有馬記念（28日、中山芝2500メートル）の公開枠順抽選会が25日、都内で行われた。武豊が騎乗するメイショウタバル（牡4、石橋）は3枠6番、クリストフ・ルメールが騎乗するレガレイラ（牝4、木村）は隣の3枠5番となった。2023、24年と地方で騎乗していたため、公開枠順抽選会を欠席した武豊は3年ぶりに登場。G1・宝塚記念を逃げ切りで制したメイショウタバルと臨む大