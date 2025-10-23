»Å»ö¤Î¥Ç¥¤Ê¤¤½÷À¤ÏŽ¢±¿Æ°Éô¤ÎÃæ³ØÀ¸Ž£¤ÎÈ±·¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÄŽ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç°ìÈ¯¥¢¥¦¥ÈŽ£¤Î½÷À¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë3Áª
Á°²ó¤Îµ»ö¡Ò»Å»ö¤Î¥Ç¥¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¤³¤ÎÈ±·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÄÁê¼ê¤«¤éÁ´¤¯¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡×¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë3Áª¡Ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤ÈÆ±Î½¤«¤é¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÃËÀ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤Ï½÷À¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ÊÔ¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼è°úÀè¤Ø¤â¿®Íê´¶¤òÍ¿¤¨¡¢»Å»ö¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ëµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð»Å»ö¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢½÷À¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÈ¯¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦3¤Ä¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥¦¥È¤Ê»öÎã¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¥°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤â¤ª¤Î¤º¤ÈÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¦¥È¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤Ê¤¤¥Ü¥µ¥Ü¥µÈ±¡×¡ÖÊ¬¸ü¤¤¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ø¥¢¥´¥à¤Ç°ì¤Ä·ë¤Ó¡×¤Ç¤¹¡£
1¡¥¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥Ü¥µ¥Ü¥µÈ±¡×
Áí¤¸¤ÆÃËÀ¤è¤ê¤âÀ¶·é´¶¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¤½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¿²¥°¥»Æ¬¡×¤Ç½Ð¶Ð¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡Á¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤Ê¤¤¥Ü¥µ¥Ü¥µÈ±¡×¡£¡Ö¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÃßÀÑ¡×¤äÅß»þ´ü¤Î¡ÖÀÅÅÅµ¤¡×¤Ê¤ÉÍýÍ³¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ð¥µ¥Ð¥µ¤Ë¸«¤¨¤ëÈ±¤Ç¤Ï¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡È¤À¤é¤·¤Ê¤¤¡É°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤¬¡¢»Å»ö¤Ç¤ÏÉÔ¸þ¤
2¡¥¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÊ¬¸ü¤¤¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¡×
¡ÖÊ¬¸ü¤¤¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¡×¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£´é¤¬±£¤ì¤ÆÉ½¾ð¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¼þ°Ï¤«¤éÉÝ¤¬¤é¤ì¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤â¤·¤Æ¤¿¤é¡¢°õ¾Ý¤ÏºÇ°¡£
¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ç¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×°õ¾Ý¤Î°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹¥¤àÊý¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÍÄ¤¤¡×°õ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡×¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¥¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ø¥¢¥´¥à¤Ç¡Ö¥®¥å¥Ã¤È°ì¤Ä·ë¤Ó¡×
Ë»¤·¤¤»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤È±¤Ï·ë¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£Äã¤á¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥®¥å¥Ã¤È°ì¤Ä·ë¤Ó¤ò¤¹¤ì¤Ð¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¡×¤Ê°õ¾Ý¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¿ÌÌ¤Ç¡Ö±¿Æ°Éô¤ÎÃæ³ØÀ¸½÷»Ò¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯Áª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¥Ø¥¢¥´¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤ª¤¦¤Á¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÀ¸³è´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¡×¤Ê¸«¤¿ÌÜ
¤Ç¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤Ê¤¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¡×¤ÏÉáÊ×Åª¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¼è°úÀè¤Ï¥³¥Á¥é¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
Á±ÎÉ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢ñÙ¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¤ÏÄó°Æ¤µ¤ì¤¿°Æ·ï¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇºàÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×¤Ï½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¡Ö¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ÔÆ°²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ì¡¼¥Ê¡¦¥¹¥³¡¼¥°¥Û¥ë¥à»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¡×¤Ç¿Í¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¶»Ï»þÂå¤«¤é¿Í´Ö¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿¡ÖÀ¸Â¸¤Îµ¡Ç½¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½¸Íî¤Ë¤ª¤â¤à¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¡ÊÉô³°¼Ô¡Ë¡×¤¬Å¨¤Ê¤Î¤«Ì£Êý¤Ê¤Î¤«¤òÂ¬¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÉôÂ²¤ÎÂ¸Â³¤Ë´Ø¤ï¤ë»à³èÌäÂê¡£½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤È¥Á¥°¥Ï¥°¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í¤òÂ¬¤ë¤¿¤á¤Î¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢±Ä¶È²ó¤ê¤Ê¤É¤Ç¼è°úÀè¤òË¬Ìä¤¹¤ëºÝ¤Ï¡ÖÉô³°¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£¡Ö¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¡×¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ëºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ç¥¤ë¿Í¤ÎÈ±·¿¡×¥Ý¥¤¥ó¥È4¤Ä
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¹¥°õ¾Ý¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¿¤Ã¤¿4¤Ä¡£
¢±ð¤Î¤¢¤ëÈ±¤Ë¤¹¤ë
£¤è¤½¹Ô¤¤Î°ì¤Ä·ë¤Ó¤Ë¤¹¤ë
¤¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤È¥á¥¬¥Í¤ò»È¤¦
¤Ç¤¹¡£
²èÁü4¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ä¤«¤à¤À¤±¤Ç¡¢À¶·é´¶¤¢¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÂç¿Í¡×¡ÖÀº×û¡×¡Ö»Å»ö¤¬¥Ç¥¤ë¡×°õ¾Ý¤Ë
¡¡Ö¤ª¤Ç¤³¡×¤È¡ÖÈýÌÓ¡×¤¬¸«¤¨¤ëÁ°È±¤Ë¤¹¤ë
¶áÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ð¥ó¥°¡×¤ä¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢É½¾ð¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤âÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¡¢¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
´é¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤ª¤Ç¤³¡×¤È¡ÖÈýÌÓ¡×¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÉô°Ì¤Ç¤¹¡£Àè½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤ª¤Ç¤³¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÍÄ¤¤¡×¡Ö°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ê°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ç¤³¤¬½Ð¤ë¤È¡ÖÂç¿Í¡×¡ÖÀº×û¡×¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤Ç¤³¤¬±£¤ì¤ëÁ°È±¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë¡ÖÈýÌÓ¡×¤â±£¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÈýÌÓ¡×¤Ï´é¤ÎÃæ¤Ç¤âÉ½¾ð¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ½¾ð¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¡Ö°Å¤¤¡×¡ÖÉÝ¤¤¡×°õ¾Ý¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Áê¼ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÈýÌÓ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¡×¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¡¢ÈýÌÓ¤ò½Ð¤¹¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£²èÁü6¤Î¤è¤¦¤ËÁ°È±¤òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢·ä´Ö¤«¤éÈýÌÓ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢°õ¾Ý¤ÏÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ç¤³¡×¤È¡ÖÈýÌÓ¡×¤¬½Ð¤ëÁ°È±¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÈþÍÆ»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö´ÊÃ±¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×
¢±ð¤Î¤¢¤ëÈ±¤Ë¤¹¤ë
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ë°Ê¹ß¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤òÍÞ¤¨¤¿Ç¨¤ì´¶¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¥¥ì¥¤¤á¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ð¤é¤¯ÄêÈÖ²½¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤¼¤Ò¹¶Î¬¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±ð¤Î¤Ê¤¤È±¤Ï¡¢¡Ö¿²¥°¥»Æ¬¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£±ð´¶¤¢¤ëÈ±¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÈ±¼Á¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ê¤é¡Ö¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡×¤ä¡Ö¥Ð¡¼¥à¡×¤Ç´ÊÃ±¤Ë±ð´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï±ð¤Ã¤Ý¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤ä¥Ð¡¼¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉÕ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¥¯¥·¤ò°ì²óÄÌ¤¹¤ÈÇ¨¤ì´¶¤Î¤¢¤ëÌÓÂ«¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢À°¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¤¤ïÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£¤è¤½¹Ô¤¤Î°ì¤Ä·ë¤Ó¤Ë¤¹¤ë
°ì¤Ä·ë¤Ó¤Ï¡¢°Â°×¤Ë¥®¥å¥Ã¤È·ë¤Ö¤ÈÀ¸³è´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¡Ö¤è¤½¹Ô¤¡×¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÌÓÂ«¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç°ú¤¾å¤²¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬»°³Ñ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¸«¤»¤ë¾ïÅå¼êÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬´ÊÃ±¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
°ú¤¾å¤²¤ë°ÌÃÖ¤Ï¡ÖÁ°È±¤Î¸å¤í¡×¤«¡¢Á°È±¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ÎÉôÊ¬¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö°ìÈÖ¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ÎÉôÊ¬¡×¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Æ±»þ¤Ë¸åÆ¬Éô¤â¤Õ¤ó¤ï¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸åÆ¬Éô¤¬ÀäÊÉ¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¡Ö²£¤«¤é¤Î¸«¤¿ÌÜ¡×¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ë·ãÊÑ¡Ö¥Á¡¼¥Èµé¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¤¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤È¥á¥¬¥Í¤ò»È¤¦
¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¡Ö¤è¤½¹Ô¤¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤Þ¤êÇÉ¼ê¤Ê¥â¥Î¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ì¥Ã¥¿¤ä¥Ø¥¢¥Ô¥ó¡¢¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ç¤âÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼´¶¤¢¤ë¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤¬¥È¥ì¥ó¥É¡£¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò»È¤¨¤Ð¡¢±ð´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤Ï¡¢¤ª·ø¤¤¿¦¾ì¤Ë¤ª¶Ð¤á¤Î¾ì¹ç¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥á¥¬¥Í¤Ç¤¹¡£
¥á¥¬¥Í¤Ï¤«¤±¤ë¤À¤±¤ÇÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ë·ãÊÑ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥Á¡¼¥Èµé¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤ê¤¬¡ÖÌÜ¸µ¡×¤ËÍè¤ë¤¿¤á¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥·¥ë¥Ð¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÏÀþ¤¬ºÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤Ë´é¤¬±£¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤¬É¬¿Ü¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¯¡Ü¥á¥¬¥Í¡×¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â´é¤¬±£¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¡Ö°Å¤¤¡×¡Ö¼Ò¸òÀ¤¬Äã¤¤¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡ÖÊ¬¸ü¤¤¹õ±ï¡×¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜ¸µ¤âÊ¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤É½¾ð¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÙ¤¤¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÜ¸µ¤¬±£¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢É½¾ð¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
Áàºî¥¤¥È¥¦¡Ê¤½¤¦¤µ¤¤¤È¤¦¡Ë
ÈþÍÆ»Õ
Åìµþ¡¦¼«Í³¤¬µÖ¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼ÈþÍÆ»Õ¡£¡Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÇÈþ¤·¤¯¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ònote¤Ë¤Æ¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÈþÍÆ»Õ Áàºî¥¤¥È¥¦¡Ë