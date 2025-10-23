バイエルンvsクラブ・ブルージュ スタメン発表
[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](アリアンツ・アレーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 レナート・カール
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 23 サシャ・ブイ
DF 41 V. Manuba
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 20 トム・ビショフ
FW 11 ニコラス・ジャクソン
FW 36 ウィズダム・マイク
監督
ビンセント・コンパニ
[クラブ・ブルージュ]
先発
GK 29 N. Jackers
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 14 B. Meijer
DF 44 ブランドン・メシェレ
DF 64 K. Sabbe
MF 8 フリストス・ツォリス
MF 9 カルロス・フォーブス
MF 20 ハンス・バナケン
MF 25 A. Stanković
MF 62 L. Audoor
FW 7 ニコロ・トレソルディ
控え
GK 16 D. van den Heuvel
DF 2 Z. Romero
DF 41 ウーゴ・シケ
DF 58 J. Spileers
DF 65 J. Seys
MF 10 H. Vetlesen
MF 11 シセ サンドラ
FW 17 R. Vermant
FW 19 グスタフ・ニルソン
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 84 S. Campbell
FW 87 K. Furo
監督
Nicky Hayen
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります