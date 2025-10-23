[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](アリアンツ・アレーナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 レナート・カール

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 23 サシャ・ブイ

DF 41 V. Manuba

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 20 トム・ビショフ

FW 11 ニコラス・ジャクソン

FW 36 ウィズダム・マイク

監督

ビンセント・コンパニ

[クラブ・ブルージュ]

先発

GK 29 N. Jackers

DF 4 ジョエル オルドニェス

DF 14 B. Meijer

DF 44 ブランドン・メシェレ

DF 64 K. Sabbe

MF 8 フリストス・ツォリス

MF 9 カルロス・フォーブス

MF 20 ハンス・バナケン

MF 25 A. Stanković

MF 62 L. Audoor

FW 7 ニコロ・トレソルディ

控え

GK 16 D. van den Heuvel

DF 2 Z. Romero

DF 41 ウーゴ・シケ

DF 58 J. Spileers

DF 65 J. Seys

MF 10 H. Vetlesen

MF 11 シセ サンドラ

FW 17 R. Vermant

FW 19 グスタフ・ニルソン

FW 67 ママドゥ・ディアコン

FW 84 S. Campbell

FW 87 K. Furo

監督

Nicky Hayen

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります