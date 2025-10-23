¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢»ÊË¡¾Ê¤ËÌó350²¯±ß»ÙÊ§¤¤Í×µá¡Ä²áµî¤Î¼«¿È¤Ø¤ÎÁÜºº¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¶â¤È¤·¤Æ¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢²áµî¤ÎÁÜºº¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¶â¤È¤·¤Æ»ÊË¡¾Ê¤Ë¤ª¤è¤½350²¯±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢»ÊË¡¾Ê¤ÏÂ¿³Û¤ÎÊä½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï21Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬2´üÌÜ¤Î½¢Ç¤Á°¡¢¼«¿È¤ÎÁÜºº¤Ø¤ÎÉÔÉþ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢»ÊË¡¾Ê¤ËÊä½þ¶â¤ª¤è¤½2²¯3000Ëü¥É¥ë¡áÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½350²¯±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2016Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¿Ø±Ä¤È¥í¥·¥¢¤¬¶¦ËÅ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëµ¿ÏÇ¤ÎÁÜºº¤È¡¢2022Ç¯¤Ëµ¡Ì©Ê¸½ñ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò½ä¤ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¼«Âð¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Î2·ï¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬¿¯³²¤µ¤ì¤¿¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤¬»ØÌ¾¤·¤¿À¯¸¢´´Éô¤é¤¬¿³Íý¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤Ç¡¢¡ÖÎÑÍýÅªÌ·½â¤ÎºÇ¤â¸²Ãø¤ÊÎã¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï21Æü¡¢¡Ö»ÊË¡¾Ê¤Ï»ä¤ËÂ¿³Û¤ÎÊä½þ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¹ñ¤«¤é¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤é¡¢»üÁ±ÃÄÂÎ¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤Ê¤É²¿¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ë»È¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£