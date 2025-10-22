Éé½ý¤ÇÁ°Àá¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤ÎÅÏÊÕ¹ä¤¬Éüµ¢¤«¡© EL¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã
¡¡Éé½ýÎ¥Ã¦¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÅÏÊÕ¹ä¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½Àï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤Î2»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿ÅÏÊÕ¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ËÉé½ý¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À¤Ø¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÕ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é8»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹Àï¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Û¤É¿¼¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÌÚÍËÆü¤Î»î¹ç¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤Ïµ¿¤ï¤·¤¤¤·¡¢½µËö¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Þ¤ÇÂ³¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£23Æü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ê¥·¥Ê¥¤¥³¥¹Àï¤Î½Ð¾ì¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¥Á¡¼¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÕ¤È¡¢Â¼ó¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥¯¥¤¥ó¥Æ¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¤Î2¿Í¤¬»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ¸å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤¬²¿¤ò¸ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç³«Ëë2Ï¢ÇÔ¡£0ÆÀÅÀ3¼ºÅÀ¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÅÏÊÕ¤ÎÉüµ¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÀä¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤ÎÊ³µ¯¤Ë¤â´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£
