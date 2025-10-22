ÀôË¼Êæ»á¡¡¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç½ñ¤¤¤¿Ì¾Á°¤Ç¡È¥×¥Á±ê¾å¡É¡Ö»ä¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌµ½êÂ°¡×¡¡°ìÉô¤«¤é¡ÖÎ¢ÀÚ¼Ô¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡Á°Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÎÀôË¼Êæ»²±¡µÄ°÷¡Ê62¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö³À²ÖÀµ¡¡¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£21Æü¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¡¢°ÂÌîµ®Çî»á¡Ê¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤ÅÞ¼ó¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï¡¢½°±¡¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬237É¼¤Ç¡¢1²óÌÜ¤Ç²áÈ¾¿ô¡Ê233É¼¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÆÀÉ¼¿ô¡£»²±¡¤Ï124É¼¤Î²áÈ¾¿ô¤Ë1É¼Â¤ê¤Ê¤¤123É¼¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡Ê44É¼¡Ë¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ë¡£·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢125É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢»²±¡¤Ç¤â¹â»Ô»á¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Áªµó¤ÎÍÍ»Ò¤ÏNHK¤äÌ±Êü³Æ¶É¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¤Î½¸·×ºî¶È¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ç¡¢Àô»á¤¬°ÂÌî»á¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÀ¯¼£·ÐºÑÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º Êª²Á¤ÈÀÇ¶â¤Ï²¼¤¬¤ë¤Î¤«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Àô»á¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¤é¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤ÖÃæ¡¢³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÀô¤µ¤ó±Ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢Àô»á¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºòÆü¡¢»²µÄ±¡¤ÇÄê°÷248¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºòÆü246Ì¾¤¬½ÐÀÊ¡£¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë²áÈ¾¿ô¤¬124¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢·ë¶É¡¢º£²ó¡Ê¹â»Ô»á¤Î1²óÌÜ¤ÎÆÀÉ¼¤¬¡Ë123¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç1É¼Â¤é¤Ê¤¯¤Æ·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÄ¾ìÊ¨¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤ª¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤âº£¸å¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·Â³¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎË¡°Æ1¤Ä1¤Ä¤Ë¡¢¤â¤¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀô»á¤Ë¡Ö1ÅÀ¡¢Àô¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¦¤«¤¬¤¤¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¿ÜÅÄ»á¡£¡Ö¤Þ¤¿Àô¤µ¤ó¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÌîÅÄ¡Ê²ÂÉ§»á¡Ë¤µ¤ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢°ÂÌî¤µ¤ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢²ñÇÉÁÈ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ë¡¢Î©·û¤ÎÌîÅÄ¤µ¤ó¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì·ë¹½¥×¥Á±ê¾å¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢Àô»á¤Ï¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡Ö»ä¤ÎÎ©¾ì¤ÏÌµ½êÂ°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¼Ò²ñÌ±¼çÅÞ¤ÈÌµ½êÂ°¤Î3¤Ä¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤ë²ñÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¡£»ä¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌµ½êÂ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï°ÂÌî¤µ¤ó¶á¤·¤¤´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ì¤È¤¤¤¦±þ±ç¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÌîÅÄ»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÌî»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³À²Ö»á¤Ï¡Ö²ñÇÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àô¤µ¤ó¤Ï²æ¡¹¤ÎÇ§¼±¤Ç¤ÏÌµ½êÂ°¡£¤¿¤À¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÈ¤à¤Î¤ÏÀô¤µ¤óÅª¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Àô»á¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢²ñÇÉ¤òÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢¹ñ²ñ¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊ¬¤«¤ì¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï4¤Ä°Ñ°÷²ñ¡¢Ä´ºº²ñ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÂÌî¤µ¤ó¤Ï²ñÇÉ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç1¤Ä¤·¤«Æþ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³èÌö¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢½êÂ°¤¹¤ë°Ñ°÷²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢³À²Ö¥¢¥Ê¤Ï¡Ö²ñÇÉ¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÎ©·ûÌ±¼ç¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÅöÁ³ÌîÅÄ²ÂÉ§¤È½ñ¤¤¤Æ1É¼Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀô¤µ¤ó¤Ë´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¿ÜÅÄ»á¤â¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÃæ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢Àô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡¢À¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Àô»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´·½¬¤ò¤É¤ì¤°¤é¤¤Âº½Å¤¹¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢²ñÇÉ¤òÁÈ¤à»þ¤Ë¤Ê¤ó¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤à¤·¤í¡È²ñÇÉ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¤ªÍ¶¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÆþ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ê¤Î¤Ç¡£»ä¤ÏÌµ¾ò·ï¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹Ç¯¤ª¤é¤ì¤ëÊý¤Ï²ñÇÉ¤ËÆþ¤Ã¤¿°Ê¾åÅöÁ³¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î°ã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀô»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï°ÂÌî¤µ¤ó¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ìº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¡¢¤½¤ì¤³¤½AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ë¿·¤·¤¤É÷¿á¤«¤»¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¼¤Ò¤È¤â´èÄ¥¤ì¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£