YouTubeチャンネル「ガーコチャンネル」にて、資産運用アドバイザー・ガーコ氏が「日本株、これからがゴールデンタイム！新NISAで投資できる4つの日本株投信徹底比較！」と題し、現在絶好調の日本株市場や効果的な投資信託選びについて詳しく解説した。



動画冒頭でガーコ氏は「長年の低迷を経て、今、日本株が覚醒中」と強調し、直近1年のリターンではS&P500を上回る日本株の好調ぶりに着目。「実は新NISAの成長投資枠で最も買われているのは日本株」と、個人投資家の間でも日本株人気が高まっている事実を紹介した。



足元の日本株高の背景としては、政権交代期待や米国の高金利緩和観測、積極財政路線の野党勢力の台頭など、政策・金融両面の追い風が重なっていることに言及。特に「石破総理辞任で、次期政権への期待が高まっています」と述べ、直近の自民党総裁選や株式市場の反応にも注目。さらに、アメリカの利下げムードが日本株にも好影響を与えている構図を簡潔に解説した。



市場の短期的な強さだけでなく「これからが本格上昇、期待できそう」との見方も。「日本企業は筋肉質経営に変貌中」「PBR1倍割れ企業がまだ多く、割安株が豊富。しかも自社株買いや配当増加の波が来ている」と指摘し、長期投資視点でも日本株の“黄金期”が到来する根拠を3つのポイントで展開した。



動画では「実際ここ数年、日本株がS&P500に肉迫する成績を残している」「成長投資枠の48.8%が日本株。為替リスクがなく、世界に通ずる製造業・エンタメ企業も豊富」と、“日本株は今がチャンス”と力を込めてアピール。オルカン（全世界株式）組入れ国別でもアメリカに次ぐ2位が日本であることに、「実は世界で2番目に評価されているマーケット」と誇った。



後半パートでは、新NISAで注目の4つの日本株インデックス投資信託（EMAXIS Slim国内株式トピックス、EMAXIS Slim国内株式日経平均、タワラノーロード日経225、楽天プラス日経225）を、運用コスト・資産推移・パフォーマンスの観点で徹底比較。「直近1年～5年の実績でも、トピックス型のリターン・リスク・シャープレシオがトップ。楽天プラスはポイント還元も魅力」と詳説し、投信選定ノウハウも惜しみなく披露した。



最後にガーコ氏は「知識は資産運用の武器です」と呼びかけ、「動画で紹介したサービス利用や投資判断は最終的にご自身の判断でお願いします」と締め括った。