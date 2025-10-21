「親ナメンナヨ？」木下優樹菜、娘への教育方針明かすも…変わらぬ言葉遣いに「ほんまにキツい」非難殺到

TikTokで母娘そろってダンス動画を披露するなど、13歳の長女・莉々菜さんを自身のSNSに頻繁に登場させている元タレントの木下優樹菜。

9月28日には、2007年に発売された、木下、スザンヌ、里田まいの3人で結成されたユニット・Paboのデビュー曲『恋のヘキサゴン』にあわせて、母娘でダンスを披露する動画を公開し、話題になったばかりだ。

「この動画が公開されると、莉々菜さんの芸能界入りがささやかれ始めました。莉々菜さんはサングラス姿で素顔は明かしていないものの、母親ゆずりのスタイルを持ち合わせており、デビューすれば話題性は十分でしょう。

しかし、13歳と思春期真っ盛りということもあってか、木下さんは16日に自身のInstagramのストーリーズで、娘さんに向けたと思われる一文を投稿。《たまに調子のんなよ？親ナメンナヨ？ってゆ釘は刺す!! 思春期のご機嫌取りにはなりません》と主張。

世の母親に対してなのかわかりませんが《ご一緒に がんばりましょう 母ちゃん》と呼びかけました」（芸能担当記者）

年頃の娘を持つ母親としての率直な思いを投稿した木下だったが、X上には、

《喋り方が年取っても変わらなくてほんまにキツい》

《親の言葉遣いは子供にうつるから気をつけてほしいな》

《37歳の親でコレかよ》

など、木下の言葉遣いに批判が殺到している。

「木下さんは2010年に、お笑いコンビ『FUJIWARA』の藤本敏史さんと結婚。2012年、2015年にそれぞれ長女と次女を出産しましたが、2019年に離婚しています。

現在は、交際中の元プロサッカー選手で、5歳年下の三幸秀稔さんとの4人暮らしであることを公表している一方、養育費や学費を払っているとされる藤本さんとの交流も続いているようです。

2025年7月には、木下さん、藤本さん、2人の娘さんの4人でディズニーランドに行った様子をSNSに投稿。長女の莉々菜さんが、いつも藤本さんの声がデカいことに不満を漏らしていたことに『老化ぢゃね？』と返したことを明かしましたが、このときも《木下優樹菜が支持されない理由が「老化ぢゃね？」に全て詰まってる気がした》など、批判が集中しました」（同）

2025年12月には、38歳になる木下。友達のような親子関係もいいかもしれないが、それ以前に「ゆ」「ぢゃ」など、まずは言葉遣いを変えたほうがいいかもしれない。