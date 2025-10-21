この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が断言！資産配分で下落をねじ伏せる『【新NISA】投資先で迷う必要なし！たった2本の投資先だけで50代60代は人生が大激変します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『【新NISA】投資先で迷う必要なし！たった2本の投資先だけで50代60代は人生が大激変します！』で、投資アドバイザー・鳥海翔氏が「レバレッジ・グライドパス戦略」を徹底解説した。鳥海氏は「暴落をしてしまったとしても、全世界株式1本よりも、こっちの方が高いリターンになるよね」と切り込み、投資初心者からベテランまで目を離せない運用論を提示した。



出発点は明快だ。多くの投資家が抱える「リターンは上げたいがリスクは上げたくない」という矛盾に対し、鳥海氏は“配分の設計”で応える。まずはコアサテライト戦略を土台に、コア（例：全世界株式）を大きく、サテライトを小さく持つ考え方を整理。サテライトを10％程度に抑えれば、成功時の上振れを取りにいきつつ、膨張し過ぎるリスクは年次リバランスで抑え込めると説いた。



次に、年齢やライフステージで配分を“着陸”させるのがレバレッジグライドパス戦略だ。若い時はコア85％/サテライト15％のように攻め、50代前半で90％/10％、50代後半で95％/5％、60代は95％/5％、70代では97～100％/0～3％へと、段階的にコア比率を高める。2本だけ（コアとサテライト）のシンプルな構成でも、配分の舵を切るだけでプロファイルが変わる。50代・60代にとっても、サテライトを5～10％に締め直すだけで下振れ耐性と回復力のバランスを取り直せるのが肝だ。



重要なのは、上げ相場でサテライトが膨らみ過ぎないよう“売ってコアへ戻す”、下げ相場では“増やしてリバウンドを取りにいく”という規律だ。単純な放置より一時的な数字が見劣りする局面はあり得るが、回復局面で効いてくる。鳥海氏は、上昇期に稼いだ後に比率を95％/5％へ落としておけば、同じ暴落でも全世界株式100％より残高が上回る可能性を、具体的な数値で示している。



一方で現実面の苦味も隠さない。毎年のリバランスは手間であり、サテライトが“尖って”いないと効果は薄い。新NISAの枠運用にも制約があり、売却と買付の同年内処理は制度面の確認が必要だ。だからこそ選択は2つに分かれる。2本構成のままサテライトを5～10％だけ取り入れて伸びを狙うのか。それとも手間を嫌ってインデックス100％を貫くのか。鳥海氏は、どちらも合理的と断じた上で、自分の年齢・許容度・運用に割ける時間で決めろと突きつける。



配分の具体比率や数値シミュレーションの流れ、年代別の締め方は動画内で丁寧に整理されている。2本だけで迷いを断ち切る設計思想を掴みたい人は、通しで見る価値がある。

本編は、50代・60代で投資配分を再設計したい人にとっても、手間と安全度の釣り合いを見極めるうえで有用な指針となるはずだ。