不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が指摘！市場は″場所ごとに別物”という現実『東京都の不動産は高すぎてもう買えない！？不動産価格が値上がりし続けている今こそ狙うべきエリアを紹介します！』

「東京都の不動産は高すぎてもう買えない！？不動産価格が値上がりし続けている今こそ狙うべきエリアを紹介します！」と題した最新動画で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、不動産価格高騰の現状と、その中でも“割安で良い物件”を手にできる秘訣に切り込み、解説した。



木村氏は冒頭、「物件が高いと悩む人と、いい物件を買えている人の差は極端に大きい。迷っている側から“買える側”へ移れ」と直言する。確かに価格は上がっている。だが、都心の看板エリアだけ見て「もう無理だ」と嘆くのは早計だと釘を刺す。



提示された指標は具体的だ。2025年6月時点で、1棟アパートの平均価格は8,315万円（半年前比+521万円、+6.7％）。新築ワンルームの平均価格もこの半年で+4.3％の上昇だ。利回りが下がるとは家賃が下がる意味ではなく、売買価格の上昇を示す、と基本を確認したうえで、「日本中が一律に上がるわけではない」と視点を反転させる。値上がりが顕著なのは港区・中央区・千代田区・渋谷区・新宿区など都心中枢や主要ターミナル周辺。一方、郊外や一部地方は維持～緩やかな上昇、外縁部の過疎域には下落帯もある。市場は“場所ごとに別物”だという前提に立てば、割安の種はまだ残っている。



投資の勝ち筋は「どの市場を攻めるか」を決めることに尽きる。外国人投資や新築コスト高の影響が厚い都心は利回りが薄い。ならば、千葉・埼玉・神奈川など生活動線上の都市圏や、再開発・インフラ改善が進む地方中核へ目を向けるべきだ。参入者が少ないゾーンを選び、融資が通りやすい条件を押さえ、運営で差をつける。この3点を押さえた人間だけが“良い物件”をさらっていく。



木村氏が強調したのは運営力だ。空室を埋める手順や、修繕費を的確に圧縮する知識があれば、中古の眠っていた案件は一気に利益物件へ変わる。だから高利回りは作り出せる。10％、15％、状況次第では20％超も現実的だと断言する。実例として、愛知県豊川市で利回り約10％の物件をフルローンで取得したケース、茨城県のある都市で利回り15％の案件を押さえたケースが挙げられた。いずれも「皆が欲しがらない理由」を見抜き、運営で解決する前提に立った結果だ。



結論は明快だ。「今は高い」の一言で思考停止する投資家は取りこぼす。市場を分割し、行きすぎない距離の“狙い目”を定め、融資と運営をセットで組み立てる。そこで初めて“買える側”に立てる。データの読み方、エリアの切り分け、参入者が敬遠する物件の見極め方は動画内で具体的に語られているので、気になった論点は本編で確認すると理解が早い。本編は、首都圏の割安エリアや中古再生で収益を伸ばしたい投資志向の人にとっても有用な指針となるはずだ。