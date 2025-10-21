人気ドラマや映画に出演したイケメン俳優が、バッキバキの全身ショットを披露した。

２１日までにインスタグラムを更新。１９日がバースデーで「４９歳なりました。５０歳へのリーチですな。特に何もないけど、とにかく頑張って生きて行きます」と抱負。「この歳になると今後死ぬほど働くのかそれとも楽しく生きていくのか考えるなぁ。多分働くんだろうけどｗ全力でやれるのも１０年くらいでしょう。振り返ってやり残さないよう進んで行こう」と意気込みを記した。

海パン姿をアップしたのは、金子賢だ。俳優として活躍していた頃から激変し、フォロワーは「カッコよすぎです！」「４９歳でこの体型を維持されているのは素晴らしい！！」「若い４９歳」「こんなにカッコイイーアラフィフ見たことないです」と肉体美にほれぼれしていた。

金子は１９９６年公開の北野武監督作「キッズ・リターン」に主演し、第２０回日本アカデミー賞・新人俳優賞を受賞。「ごくせん」などの人気ドラマや「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」などに出演して人気を集め、２００５年には大みそかの「ＰＲＩＤＥ男祭り」で格闘家デビューも飾った。現在はボディーコンテスト「サマー・スタイル・アワード」のプロデュースを務めるなどマルチに活動する。