厚生年金は、現役時代の収入が多いほど保険料が高くなる一方で、将来受け取れる年金額も増える仕組みです。ただし、保険料の計算に使われる「標準報酬月額」には上限があるため、年金額にも事実上の天井が存在します。 では、厚生年金の最高額はいくらなのでしょうか。本記事では、年金額の上限と、日本の給与所得者の平均年収478万円の会社員がもらえる年金額を比較しながら解説します。 厚生年金の受給額はどう決ま