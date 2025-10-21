マクドナルドに、ブラックペッパーとガーリックの旨みがやみつきな味わいで人気を博す「チキチキン THE ガーリックペッパー」が期間限定で登場！

粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みがきいた骨なし一枚肉を使用した、しっとりジューシーな鶏肉とサクサク食感の衣が相性抜群な2本入りのチキンのサイドメニューです☆

マクドナルド「チキチキン THE ガーリックペッパー」

価格：290円(税込)〜

販売期間：2025年10月29日（水）〜11月下旬（予定）

販売時間：全営業時間帯

販売店舗：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）

2022年に初登場し、当初は「マックTHEチキン」として親しまれてきた“2本入り”のチキンのサイドメニュー「チキチキンTHEガーリックペッパー」

2024年からは、手軽に2本で楽しめる魅力をより伝えるために「チキチキン」へと名称を変更し、多くの方から人気を博したことから、2025年も期間限定で登場します。

「チキチキン THE ガーリックペッパー」に使用されているのは、粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みがきいた骨なし一枚肉。

しっとりジューシーな鶏肉とサクサク食感の衣が相性抜群の一品です。

ランチやディナーのお供としてはもちろん、小腹がすいた時の軽食にもぴったりのサイドメニューになっています☆

夜マック限定：食べくらべポテナゲ大／食べくらべポテナゲ特大

メニュー名・価格：

食べくらべポテナゲ大 630円(税込)〜 ※単品での合計価格と比べて 330円以上お得セット内容：マックフライポテト(L)1個、チキンマックナゲット 5ピース、チキチキン THE ガーリックペッパー 2ピース食べくらべポテナゲ特大 990円(税込)〜 ※単品での合計価格と比べて640円以上お得セット内容：マックフライポテト(L)2 個、チキンマックナゲット 10ピース、チキチキン THE ガーリックペッパー 2ピース

販売期間：2025年10月29日（水）〜11月下旬（予定）

販売時間：夕方5時〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

2024年も好評だった“夜マック”限定のおトクなセットも再登場。

夕方5時から販売の「ポテナゲ」に、「チキチキン」が加わった「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」が期間限定で販売されます。

「マックフライポテト」や「チキンマックナゲット」に加えて「チキチキン THE ガーリックペッパー」も一緒に味わえる、今だけの特別な食べくらべセットです。

新TVCM：チキチキン THE ガーリックペッパー篇

放映開始日：2025年10月28日（火)

放送エリア：全国（一部エリアを除く）

販売にあわせ、岡田准一さんが“双子の冒険家”に扮したTVCMも2024年に引き続き放映。

双子の冒険家に扮する岡田さんが、それぞれチキチキンを片手に、洞窟の中を駆け抜けたり、馬に乗って疾走しながら冒険を繰り広げるアドベンチャームービー風のコミカルな内容になっています。

夢の2本入りとスパイシーな刺激の魅力を届けるTVCMです。

粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みがきいた骨なし一枚肉を使用した、しっとりジューシーな鶏肉とサクサク食感の衣が相性抜群のサイドメニュー。

マクドナルドにて2025年10月29日より販売が開始される「チキチキン THE ガーリックペッパー」の紹介でした☆

