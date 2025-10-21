【心理テスト】最初に見えた単語は？答えでわかる「恋愛で繰り返しがちな失敗パターン」

【詳細】他の記事はこちら

Q：次の中から、3文字の単語を見つけてください

A：ふあん

B：かもめ

C：ふりる

D：めだか

あなたが、直感で1番強く「これだ」と思ったのはどの単語でしたか？

このテストでは、「恋愛で繰り返しがちな失敗パターン」がわかります。

それでは結果をみてみましょう。

A：ふあん…言いたいことを我慢しすぎる

ふあんが見えたあなたは、思いやりが深く、相手を傷つけたくない気持ちが人一倍強いタイプです。そのため本音を飲み込んでしまい、気づけば自分ばかり我慢を重ねていることが多いでしょう。最初はうまくいっているように見えても、積もり積もった不満は心の中で膨らみ、やがて突然の爆発や距離感につながってしまいます。恋愛を続けるためには、言いづらいことも少しずつ口にする勇気が必要です。あなたの正直な気持ちは、むしろ相手との信頼を深めるきっかけになります。

B：かもめ…追いすぎて重くなってしまう

かもめが見えたあなた。情熱的で、愛する人に一直線になれるタイプ。思いを素直に表現できる魅力がありますが、夢中になるあまり距離感をつかめなくなり、相手に「重い」と感じさせてしまうことも。自分の不安を埋めるために相手を追いかけると、逆に心が離れていくという悪循環に陥りやすいのです。本当はあなたの一途さは強い魅力ですが、相手の自由を尊重し、余白を持つことが関係を長続きさせる秘訣。少し距離を置くことで、かえって愛が深まっていきます。

C：ふりる…相手を理想化し現実逃避してしまう

ふりるが見えたあなたはロマンチストで、恋をすると相手を美化しすぎてしまう傾向があります。最初は「運命の人」と感じて心が満たされますが、現実とのギャップに直面したとき、一気に幻滅してしまうことが少なくありません。そのため恋が長続きせず、「また同じパターン」と感じることも。けれど理想を描ける力は、恋愛を華やかに彩る大切な才能でもあります。相手の弱さや欠点も含めて愛する姿勢を持てば、現実の恋はもっと豊かに育っていくでしょう。

D：めだか…相手に与えすぎてうざがられる

めだかが見えたあなたは、優しく世話好きで、人を喜ばせることに幸せを感じるタイプです。恋人に尽くしすぎて、相手のために動くことが当たり前になりやすいのですが、それが行きすぎると「重たい」「干渉されている」と受け取られてしまうこともあります。あなた自身は善意のつもりでも、相手にとっては負担になる場合があるのです。大切なのは「相手のため」と同じくらい「自分のため」を意識すること。少し余裕を残すことで、恋はもっと健やかに続いていきます。