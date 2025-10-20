煌びやかな照明…ではなかったAKB卒業イベント、福留光帆「ずっと同じ照明でした」
タレントの福留光帆（21歳）が、10月19日に放送されたバラエティ番組「サンデーPUSHスポーツ」（日本テレビ系）に出演。AKB48の卒業イベントは「ずっと同じ照明でした」「ずっとただ明るいだけ」だったと語った。
この日、“環境は変わったけど、絶対結果を出す”ことについてトークが進む中で、番組MCの麒麟・川島明が「福留さんもAKB48ですからね、元」と話を振る。
これに福留は「そもそも在籍中のポジションで言うと、センターから一番遠い位置に」と話し、川島も「そのときは全く仕事がなかったっていう」と補足する。
そして、川島が「なんかなかったの？ 卒業セレモニーみたいなのは？」とたずねると、福留は「卒業イベントはあったんですけど、ずっと同じ照明でした。だいたいアイドルのライブっていろんな照明変わるじゃないですか」と答え、川島は「ピンスポになったり、泣いたり、バンバンバンってやるやん」とコメント。
しかし、福留の場合は「ずっとただ明るいだけ」だったそうで、川島は「そっか明転、ただ明転（笑）」と笑った。
この日、“環境は変わったけど、絶対結果を出す”ことについてトークが進む中で、番組MCの麒麟・川島明が「福留さんもAKB48ですからね、元」と話を振る。
そして、川島が「なんかなかったの？ 卒業セレモニーみたいなのは？」とたずねると、福留は「卒業イベントはあったんですけど、ずっと同じ照明でした。だいたいアイドルのライブっていろんな照明変わるじゃないですか」と答え、川島は「ピンスポになったり、泣いたり、バンバンバンってやるやん」とコメント。
しかし、福留の場合は「ずっとただ明るいだけ」だったそうで、川島は「そっか明転、ただ明転（笑）」と笑った。