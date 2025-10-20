この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ホテルでパート勤務する65歳の女性が、YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」の動画に出演。年金受給を目前に控える中、これまでの波乱万丈な人生と、年金だけでは暮らせない厳しい現実を赤裸々に語った。



女性はインタビューを受けた月に65歳になったばかり。年金事務所に手続きの予約を試みたが、「10月10日以降じゃないといっぱい」と言われるほど混み合っている状況だという。現在は夫の扶養内でホテルにパート勤務しており、受給するのは老齢基礎年金のみ。夫と合わせても、年金額は月15万円ほどになる見込みだと明かした。



「（それだけでは）やれないです」と語る女性。過去に夫がリストラされた経験があり、その際に持ち家を手放したという。現在は賃貸暮らしだが、娘さんのために飼い始めた猫が暮らせる物件を探した結果、家賃は月12万円にも上る。年金のほとんどが家賃で消える計算となり、「貯金がまったくできない」と厳しい家計事情を打ち明けた。



さらに、女性は再婚であり、前の夫との間に3人、現在の夫との間に2人、合わせて5人の子供を育て上げたことも告白。20歳で結婚し子育てに追われたため、「自分で何かしたいと思った事もあまりできなかった」と半生を振り返った。



そうした経験から、女性は若い世代に向けて「貯金は本当に毎月少しでもいいけど、しておいたら良いかもね」とメッセージを送る。「お金って使わないようで使う」と実感を込めて語り、少額からでも将来のために備えることの重要性を訴えた。