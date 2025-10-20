TBS山本恵里伽アナ、サイゼリヤは「良質なイタリアン酒場」「すごいんです、サイゼ様」
TBSの山本恵里伽アナ（32歳）が、10月19日に放送されたラジオ番組「爆笑問題の日曜サンデー」（TBSラジオ）に出演。サイゼリヤを愛用しており「すごいんです、サイゼ様」「定期的に飲む」と語った。
山本恵里伽アナが番組冒頭で、先日久しぶりにサイゼリヤに行ったと報告。「サイゼリヤは、私は良質なイタリアン酒場だと思っているので。もうワインがね。安くて美味しいんですよ」と話し、最近リニューアルされた「イカの墨入りセピアソース」を食べたいと語る。
山本アナはサイゼリヤのワインの値段について「すごいんです。サイゼ様。だから私はサイゼリヤで定期的に飲むんです。飲み会をサイゼリヤで開催する。美味しいんですよ。2軒目、3軒目に行くサイゼリヤは至高です。1軒目でもいいんですけど、ま、最初普通の、近くのモツ焼き屋とかに行って、しっかり和の焼酎とかビールとかガッと飲むじゃないですか。2軒目ちょっとワイン飲みたいなってなった時のサイゼリヤめちゃくちゃいいんですよ」と語った。
