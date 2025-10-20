この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで公開された「【最低賃金UP】今後、パートを雇うメリットは完全に消えます」にて、社労士のたかこ先生が“パートを雇う時代は終わる”という衝撃的なテーマについて語った。



たかこ先生は「最低賃金の急上昇や社会保険の加入拡大によって、パート雇用は今後間違いなく減っていく」と断言。その背景には、最低賃金の全国平均が1,121円に到達し、地方でも1,000円台を下回ることがなくなったこと、さらには短時間勤務でも社会保険の加入が義務付けられる“新しい時代”の到来があるという。



キーとなるのは、従来パート雇用が「人件費を抑えるため」「扶養内で働きたいパートと会社の思惑が一致」していた状況が崩壊しつつあること。



たかこ先生は「定型業務は今後AIやシステムで代替が進み、パート・アルバイトの需要自体がなくなる」と話し、「これから先、会社も“社員1人をDXやAIの教育で多能工化”させていく少数精鋭体制にシフトする」と現状を指摘した。



今後パート従業員に求められるのは、「言われたことしかできない人材では5年後どこにも雇われない」「自分自身の価値を高めることが生き残る唯一の手段」とのこと。「資格の取得や学び直し（リスキリング）、AIやシステムを使いこなす力が絶対に必要」と、強い危機感を示す場面も。「AIを上手に活用し、業務を最適化できる人材が企業に選ばれる時代」との発言が特に印象的だ。



また企業側にも「今後はデジタル化・DX・AI研修の助成金を最大限活用し、短時間正社員制度の導入など“優秀な人材を正規雇用で囲い込む”対策が必要」と呼びかけ。実際、パートから正社員や短時間正社員への転換では最大120万円の助成金が支給される具体策も紹介され、「会社も従業員も、今を基準に考えていては生き残れない」「先を見越して素早い行動を」と警鐘を鳴らした。



動画の締めでは「助成金活用やDX研修の情報は自著やLINE特典資料でも解説しているので、ぜひチェックを」と案内。秋の気配と共に体調管理の大切さも語りかけ、「変化の時代を生き抜くため、経営者も従業員も自分磨きを習慣化してほしい」と熱く締めくくった。