まさかの続投宣言に市民は唖然…前橋・小川市長 公式行事は欠席もスポンサー企業と行う「秘密の会合」

擁護派の会議で熱弁

「今の小川晶市長（42）の行動は、迷走しているとしか思えません。8000件近くの苦情電話が市に集中しています。その緩和策として10月10日に個人事務所に設けたコールセンターにしても、対応しているのは数人の事務所スタッフだけ。電話番号を公開したこともあって電話が殺到し、ほとんど対応できずに、『誰も出ない！』など市への抗議電話が逆に増えているのです。職員の負担は、まったく軽減されていません」

前橋市議会関係者は、小川市長のコールセンター設置について、怒りを込めた声でそう話す。

小川市長が、既婚で部下の幹部職員とラブホテルで密会を繰り返していた問題。小川市長は、今月17日に突如「続投」を宣言したが、今月３日に市議会全10会派から「進退に対する申入書」が提出されて以降も、世間の批判をものともしない、文字通り「迷走」としか思えないような行動を続けていたのだ。

「３日に市長に対して『進退の申入書』を提出したのに、10日に突然、当該幹部職員の代理人がラブホ密会に至る経過を説明した職員本人の『事情説明書』を市議会に出してきました。この代理人は市長の知人。実質的に当該職員を管理下に置いているとも言えます。

13日には、急遽開催された市長擁護派市民主催の『市民対話会』なる会合に小川市長本人が出席。約120人の出席者に『出直し選挙にしろ、任期満了後の選挙にしろ、どこかで審判を仰ぐ日が来る』と語ったとされています。ただ、これはまったく筋が通っていません。市議会は市民の代表です。市長として、まずは市議会、つまり一般の市民の方々に対して進退について説明すべきでしょう」（同前）

支援者に対しては話すが、市議会は無視。市民に対する説明責任をないがしろにした、権力に恋々とする小川市長の姿が際立って見える行動だ。

前橋市政への影響は、コールセンターの設置だけではない。小川市長と10年来の知人が、重い口を開く。

「市長が出張や外回りの時は、これまで随行する秘書課の職員は１人でした。ですが、今回の騒動を受けさすがに男性職員１人というわけにはいかず、常に女性職員も同行するそうです。ここでも職員の業務が増えるわけです。しかも、年齢的にも市長に見合うようなベテラン女性職員が秘書課には必要になります。他部署に声をかけて増やそうとしているのですが、声をかけても引き受け手が集まらない状態が続いているのです。それ以前に、今回の騒動を受けて異動した部下の幹部職員、つまり秘書課長の後任さえ決まっていないのです。市政の停滞や混乱は広がるばかりです」

公式行事は欠席の裏で「根回し」に奔走

今回の騒動の余波は、市政への影響にとどまらない。前橋市が、経済活性化の起爆剤として商工会議所を中心に進めている、一大イベントにも波及しつつあるのだ。

「イベントは、前橋ゆかりの偉人を主人公にした『NHK大河ドラマの誘致を実現する会』。偉人とは、太平洋戦争を終戦に導いた『救国の宰相』として知られる鈴木貫太郎です。商工会議所や地元有力企業等が中心となって運営母体の鈴木貫太郎顕彰会を昨年設立し、小川市長は名誉顧問に就任しています。

今年６月には、石破茂首相（68）が『民間主導の地方創生のモデル』として前橋市の中心街を視察に訪れ、小川市長は喜々として案内をしていました。ですが、10月15日の『実現する会』の発足式には欠席。さあこれからというときに、気運をそがれました。市長が地元の経済の足を引っ張ってどうするのですか！」（発足式出席者）

10月15日、前橋市は同月29日に予定されていた、市長と市民との２度目のタウンミーティングも中止すると公表した。10月４日に予定されていた１度目のタウンミーティングに続いて２度目の中止である。前出の小川市長の知人が、呆れたように続ける。

「その一方で、15日夜には市長の企業後援会の会社社長たちに声をかけて『臨時意見交換会』なる会合を行っています。もちろん、報道陣はシャットアウト。スポンサー企業には内々で事情を説明して続投に向けた地ならしをしておきたいのでしょう。企業後援会はもう１グループあり、そことも同じような会合を持つようです。

前橋まつり等の公式行事や取材陣が来るタウンミーティングは二の次にして、水面下で自分の支持者最優先の会合に奔走する。続投に向けた根回しを続けているとしか思えません。保身に走る、したたかな行動以外のなにものでもない。彼女に期待して、市長選で１票を入れてくれた有権者の声を裏切る行為ではないでしょうか」

小川市長は自身の去就について、２日の市議会への説明で「成人式までにはなんとかしたい」と曖昧な発言に終始していた。その「なんとか」とは、こうした「非公開の工作」だったということなのか――。