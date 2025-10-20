¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¤ÏÌ¤Íè¤òÄÙ¤¹¡Ä²¦Äç¼£¤È¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¸ì¤ë¡¢Á´ÎÏÅêµå¤¬¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¿ÍÀ¸¤Î¡Ö²Ð»ö¾ì¤ÎÇÏ¼¯ÎÏ¡×
ÇÈÍðËü¾æ¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¡Ä80ºÐ¤òÌÜÁ°¤ËÇËÅ·¹Ó¤ÊÅ·ºÍ¿ô³Ø¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¿ÍÀ¸ÃÌ¡×¡ª
¡ÖÆâÄê¼è¤ê¾Ã¤·¡×¤Ç¤ªÀè¿¿¤Ã°Å¤Ê¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤«¤é¡Ö¿ô³Ø¡×¤ò¹¤á¤ËÀ¤³¦5ÂçÎ¦¤ò¶î¤±²ó¤ë¤Þ¤Ç¡Ö»³¡×¤È¡ÖÃ«¡×¤ËËþ¤Á¤¿È¾À¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¿ÈÂÎ¤ÏÏ·¤±¤Æ¤âÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÍ¾À¸¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡Ö¤³¤³¤í¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¡×¤È¤Ï¡£
¡È¿ô³Ø¤ÎÅÁÆ»»Õ¡É½©»³ ¿Î¤¬¸ì¤ë¼·Å¾È¬ÅÝ¤ÎÂÎ¸³Åª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¡Ø¿ô³Ø¼Ô¤Ë¡Ö½ª³è¡×¤È¤¤¤¦²ò¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¿ô³Ø¼Ô¤Ë¡Ö½ª³è¡×¤È¤¤¤¦²ò¤Ï¤Ê¤¤¡ÙÏ¢ºÜÂè12²ó
¡Ø¡Ö¿ô³Ø¤Î»²¹Í½ñ¼¹É®¡×¤¬¡Ö±Ç²è½Ð±é¡×¤Ë¤Þ¤Ç·Ò¤¬¤ë¡Ä¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤ËÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÁ÷¤Ã¤¿¿ô³Ø¼Ô¤Î¸ùÀÓ¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¡Ö¥³¥¹¥Ñ¡×¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡×¤ÎÊÀ³²
ºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤òµá¤á¤ë¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢·ë²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è
¡¡²¦Äç¼£¡Ê¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¢´ÆÆÄ¡Ë
Á°Àá¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢
¡ÈSo you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.¡É
¡Êº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¿®¤¸¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Ä¾´¶¡¢±¿Ì¿¡¢¿ÍÀ¸¡¢¥«¥ë¥Þ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ì¡¢É¬¤º¡¢º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¿®¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢°ìÅÙ¤â¸å²ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¡£
¶áÇ¯¡¢¥³¥¹¥Ñ¤À¤È¤«¥¿¥¤¥Ñ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤È¤«¤¯¿Í¡¹¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢¸úÎ¨½Å»ë°ìÊÕÅÝ¤Î·¹¸þ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¤Î¤´¤È¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ä¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤À¤¬¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤äÌÜÉ¸¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢·ë¶É·×»»¤Ç¤¤ëÈÏáÆ¤Î¼ê¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤·¤«¼«Ê¬¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ä¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç¤À¤±·×»»¹â¤¯¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÌÌÇò¤½¤¦¤À¡×¤È¤«¡Ö¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼«Ê¬¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤Ç·ë²Ì¤ÏÂç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¼ñÌ£¡×¤è¤ê¡Ö»Å»ö¡×¤¬¹¥¤¤Ê¥ï¥±
¡ÖºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤òµá¤á¤ë¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢·ë²Ì¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¤Ï¡¢²¦Äç¼£¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¸Â³¦¤ò¤Ä¤¯¤é¤º¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ëÉ´Æó½½¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÎÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤³¤½¡¢µ±¤±¤ëÅÀ¡Ê¤¤¤¤·ë²Ì¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Íè¡¢°ÕµÁ¿¼¤¤²¿¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
°ø¤ß¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¡È¼ñÌ£¤è¤ê¤â»Å»ö¤¬¹¥¤¡É¤Ê¤Î¤Ï¡¢Á´ÎÏ¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤àÇ»ÅÙ¤¬Á´Á³°ã¤¦¤«¤é¤À¡£»Å»ö¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÃ¶°ú¤¼õ¤±¤¿»Å»ö¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤âÊü¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¸Â³¦¤Þ¤ÇÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤¬È¼¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ñÌ£¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤³Ú¤µ¤¬¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¥¥Ä¥¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢Äù¤áÀÚ¤ê´ÖºÝ¤Ê¤É¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤«¤é¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²Ð»ö¾ì¤ÎÇÏ¼¯ÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¤¬¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯½Ð¤Æ¤¤ÆÈ¯´ø¤µ¤ì¡¢±Û¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿º¤Æñ¤òÀ¬°µ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î·Á¤Ë»Å»ö¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÄìÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¼ñÌ£¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²Ì¤¿¤»¤¿»Å»ö¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤ê´î¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¹¬¤»¤À¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ø¡Ö¤¿¤À´èÄ¥¤ë¡×¤Ç¤Ï°ìÀ¸¤òËÀ¤Ë¿¶¤ë¡Ä¥Û¥ó¥À¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤¬ÃÇºá¤¹¤ë¡Ö¸í¤Ã¤¿°ìÀ¸·üÌ¿¡×¤È¡¢»Å»ö¤Çµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÖÃæ¿È¤ÎÇö¤¤ÂçÎÌÀ¸»º¡×¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¤¿¤À´èÄ¥¤ë¡×¤Ç¤Ï°ìÀ¸¤òËÀ¤Ë¿¶¤ë¡Ä¥Û¥ó¥À¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤¬ÃÇºá¤¹¤ë¡Ö¸í¤Ã¤¿°ìÀ¸·üÌ¿¡×¤È¡¢»Å»ö¤Çµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÖÃæ¿È¤ÎÇö¤¤ÂçÎÌÀ¸»º¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
¶âÂ°²Ã¹©,
ºßÂð°åÎÅ,
Ä¹Ìî,
²£ÉÍ,
À¸²Ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ºë¶Ì,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê