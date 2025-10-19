日本代表DF渡辺剛が今季初の欠場…ふくらはぎ負傷で次節PSV戦出場も不透明

フェイエノールトに所属する日本代表DF渡辺剛が、19日に行われるエールディヴィジ第9節ヘラクレス戦でメンバー外となった。オランダメディア『AD』は、同選手がふくらはぎを負傷したと報じている。



現在28歳の渡辺は、今夏の移籍市場でヘント（ベルギー）からフェイエノールトへ完全移籍。ロビン・ファン・ペルシー監督の信頼を勝ち取り、ここまで公式戦12試合すべてに出場し、センターバック（CB）として不動の地位を確立している。また、10月シリーズの日本代表戦（パラグアイ戦、ブラジル戦）でも安定したパフォーマンスを披露した。



同メディアは欠場理由について「渡辺剛がふくらはぎに問題を抱えている」と報道。なお、離脱期間は明かされておらず、「パナシナイコス戦やPSV戦で復帰できるか不明」とも伝え、26日に行われるPSVとの直接対決に出場できるかも不透明となっているようだ。



ヘラクレスvsフェイエノールトの一戦は、この後日本時間19日23時45分開始となる。