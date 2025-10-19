実業家のマイキー佐野氏が一刀両断！PalantirとFacebookの共通原理『ピーター・ティールは何を考える。『Zero to One』の奥に隠された哲学を暴く』
YouTubeチャンネルで公開された『ピーター・ティールは何を考える。『Zero to One』の奥に隠された哲学を暴く』で、実業家・マイキー佐野氏が、シリコンバレー屈指の投資家ピーター・ティールの思考の骨格を宗教思想から読み解いた。表層的な人物評を切り捨て、「ティールを理解するには聖書から入れ」と踏み込む姿勢が一貫している。
鍵になるのは2人の思想家だ。ひとりは法学者カール・シュミット。「例外状態」と「友/敵理論」で知られる彼の終末論的視座は、ティールの「技術による決断」へ転化され、Palantirの設計思想に直結しているという。危機を例外状態と捉え、通常手続きではなくテクノロジーで意思決定を担う--このロジックがデータ分析基盤としてのPalantirを要請したと佐野氏は読む。
もうひとりはルネ・ジラール。模倣的欲望とスケープゴートの理論は、ティールの競争観と投資判断に深く影響した。『Zero to One』の「競争は敗者の戦略、独占を目指せ」という断固たる立場は、模倣の連鎖から距離を置き独自の価値を築く発想に重なる。SNSで欲望が複製され、やがて誰かが「生贄」にされる構図は、Facebookが可視化してきた社会機構そのものだ。ティールがFacebookに資金を入れた理由は、ジラール理論の実証場としての確度にあった--そう読み解く説明は筋が通る。
さらに佐野氏は、ティールの政治・宗教観にも踏み込む。民主主義的手続きが技術進歩を鈍らせる局面への批判、寿命延長やトランスヒューマニズムへの関心と、伝統的キリスト教の救済観との緊張関係。聖書の「カテコン」--終末をせき止める装置--という概念を手がかりに、国家という旧来のカテコンでは不十分で、技術が新たな防波堤になりうるという構図を示す。
PayPal、Palantir、Facebook--事業と投資の線が、シュミットとジラールを介すると一本に束ねられる。用語の羅列に堕さず、各理論が具体の意思決定にどう接続するかを追う語りは鋭い。理論と実務が噛み合う瞬間の手触りを、動画本編で確かめてほしい。結局のところ、ティールの発言や資金配分の「なぜ」は、宗教・政治思想の文脈を欠いたままでは読み解けないからだ。
本編は、ティールの投資や経営思想の背景を体系的に理解したい人にとって有用な指針となるはずだ。
