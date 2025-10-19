この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が直言！2棟目が止まる本当の理由『家賃年収1,200万でも実際の手取りは意外と少ない！？投資家のリアル収支を大公開』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「家賃年収1,200万でも実際の手取りは意外と少ない！？投資家のリアル収支を大公開」では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、投資家が見落としがちな「金融機関との信頼関係」を軸に、収支のリアルに切り込む。木村氏は、安易な赤字申告や節税自慢を「パートナー（金融機関）を無視した独り勝ち」と断じ、融資の継続が止まる根本原因を恋愛の比喩で明快に描く。要するに、家賃年収がいくら大きくても、納税と黒字運営で信用を積み上げなければ次の融資は細る。ここを読み違えると、手取りは伸びないどころか投資の動線そのものが詰まるという指摘である。



起点はよくある相談である。1棟目は通ったが2棟目の融資で即座に否決。年収だけの問題ではない。アパートローンの商品特性（年収倍率の上限）や、購入後の確定申告の中身が評価に直結する。木村氏は、赤字申告で税還付を「得」と勘違いする姿勢を批判する。短期の還付は「目先の料理」だが、その材料＝信用を使い切れば、次の料理＝融資は作れない。金融機関は「満室運営」「継続黒字」「資産性（土地比率など）」という成績表を見る。だからこそ、黒字と納税で信用を積むことが最優先である。



物件選定も同様である。利回りだけを追う買い方は脆い。銀行は収益性（黒字・空室管理）と資産性（売却時に残る価値）をセットで評価する。土地比率が高い収益物件を満室で運営する投資家は高く評価される。逆に、減価償却を過度に計上して赤字を演出し税金を取り戻す発想は、長期の融資枠を削る自傷行為である。分散投資で規模・エリアを割り、黒字経営の実績を積む方が、最終的に「手取り」を太らせる近道である。



さらに木村氏は、売却を織り交ぜる「買って育てて、必要に応じて売る」王道ルートを提示する。含み益を現金化して頭金に回せば、1棟を売って3棟に拡大するような跳躍も現実的になる。鍵は、土地が減価しないという会計の前提と、ローン残債の減り方である。保有の目安は短期転売を避けつつ、中長期のプランニングで判断する。この理解があれば、「家賃年収」と「実際の手取り」のズレがなぜ生まれるか、その調整の仕方が具体的に見えてくる。



最後に、木村氏は不正や隠蔽を明確に否定する。税の滞納や帳簿の不整合は致命傷であり、履歴は残る。正面から黒字・納税・資産性で勝つ投資家だけが、2棟目以降の階段を上がれる。売却タイミングの考え方や路線価と利回りの見方など、実務の勘所は動画内で整理されている。家賃年収だけに酔わず、信用とキャッシュフローの通り道を設計することが肝要である。

本編は、2棟目以降の融資戦略や資産の伸ばし方を検討する投資家にとって有用な指針となるはずだ。