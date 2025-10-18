¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢»Ë¾åºÇ¤â»Ä¹ó¡×½¢Ç¤¤«¤é39Æü¡¢ÇÔÀï¤«¤é18Ê¬¡Ä¸µ¥Þ¥ê¥Î¥¹»Ø´ø´±¤òÂ¨²òÇ¤¤Ë¸½ÃÏµ¼Ô¤¬¶Ã¤¡ª¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¸÷·Ê¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬10·î18Æü¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¡£¸ø¼°X¤Ê¤É¤Ç¡Ö°ìÏ¢¤ÎÉÔ¿¶¤Ê·ë²Ì¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¤òÂ¨¹ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¿¦Ì³¤«¤é²ò¤¤¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÏÆ±Æü¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£°¡Ý£³¤Ç´°ÇÔ¡£¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«18Ê¬¸å¤Î°ìÊó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¾åÁØÉô¤ÈÂÐÎ©¤·¤Æ²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢Àè·î£¹Æü¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¸ø¼°Àï£¸»î¹ç¤Ç£²Ê¬£¶ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¤Ç¹õÀ±¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¡¢ºßÇ¤´ü´Ö39Æü¤Ç¤ÎÄ¶Áá´üÂàÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É´¶°î¤ì¤ë·èÃÇ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤«¡¢±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Î¥¸¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¹¥¦¥§¥ëµ¼Ô¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇ¤â»Ä¹ó¤Ê²òÇ¤¤Î£±¤Ä¤À¡£»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤é¹Ô¤Ê¤¦Á°¤Ë´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î²òÇ¤¤Î»ÅÊý¤Ï¾×·âÅª¤À¤¬¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥í¥¹¡¦¥Þ¥ê¥Ê¥¥¹¤ÎÎä¹ó¤µ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¡Ê¤³¤ÎÆü¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¡Ë£°¡Ý£²¤Ç¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤ÇÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤ï¤º¤«39ÆüÁ°¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¤Î²òÇ¤¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ä¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿60ºÐ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢º£¸å¤É¤³¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤Î¤«¡£µî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç»Ë¾åºÇÃ»¤ÎºßÇ¤´ü´Ö¤Ï¡¢¥µ¥à¡¦¥¢¥é¥À¥¤¥¹¤¬¥ê¡¼¥º¤Ç²á¤´¤·¤¿30Æü´Ö¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ó¥Ã¥°¡¦¥µ¥à¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾Êª»Ø´ø´±¤Ï¡¢2023Ç¯£µ·î£³Æü¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¤½¤ÎºÂ¤òÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
