¡Ö¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤È¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¡Ä¡×CB¤Ç½Ð¾ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢DFÃæ»³ÍºÂÀ¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Ø¡È²áÄø¡É¤ò½ÅÍ×»ë
¡ÎJ1Âè34Àá¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ 0-0 ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢10·î18Æü¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ï
Ä®ÅÄ¤Ï¥Û¡¼¥à¤ËÊ¡²¬¤ò·Þ¤¨¡¢0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥ê¡¼¥°Àï»Ä¤ê5»î¹ç¤Ç´ñÀ×¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä®ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¤¹¤®¤ë°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉüÄ´¤Ø¡Ö¼Á¤Î¾å¤²Êý¡×¤¬½ÅÍ×
º£µ¨¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½DFÃæ»³ÍºÂÀ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£²Ì´º¤Ê»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¡¢Á°Àþ¤ØÜ¸¤Î¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿ÃæÈ×¤ÎÆ¯¤¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¡£
Ãæ»³¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¸å¤í¡Ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÏ¤¬Í¤êÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¼«Ê¬¤¬Íß¤ò½Ð¤·¤ÆÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢Ê¡²¬¤Î¹¶·â¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Â¿¾¯ÍßÄ¥¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿ËÜ¤«½Ä¥Ñ¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥µ¡¼¥É¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖµÕ¤Ë¤½¤ì°Ê¹ß¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¹²¤Æ¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÎý½¬¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Á°Àá¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤òÍî¤È¤·¤¿Ä®ÅÄ¤Ï¡¢Èá´ê¤ÎJ1½éÍ¥¾¡¤ØË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤ËÀ§¤¬Èó¤Ç¤â¾¡ÅÀ3¤¬Íß¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£
Ä®ÅÄ¤ÎÇØÈÖ¹æ19¤Ï¡¢º£¸åÙÉ¹³¤·¤¿»î¹ç¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¡É¤È¤¤¤¦²áÄø¤¬½ÅÍ×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¼Á¤ò¾å¤²¤ë¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Á¤Î¾å¤²Êý¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì¤Ä¡¢°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤É¤ì¤À¤±»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤É¤ì¤°¤é¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡£»î¹çÃæ¤Î°ì¤Ä¤Î¥ß¥¹¤È¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤É¤ì¤À¤±¿ÔÎÏ¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡£
¥·¥å¡¼¥È°ì¤Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥È¥é¥Ã¥×¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¡¢¥Ñ¥¹¡¢°ì¤Ä¡¢°ì¤Ä¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤³¤¬ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤´¤á¤ó¡¢¤´¤á¤ó¡Ù¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¡Ø¤³¤Î°ì¸Ä¤Ç¡Ê»î¹ç¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÂç»ö¤«¤Ê¤È¡£¤½¤³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¼¡¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¾õ¶·¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¡Ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÂÕËý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤±¤ë¤È»×¤¦¡×
ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿AFC ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ»³¤Ï¡¢14Æü¤ËÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ò3-2¤ÇÇË¤Ã¤¿»î¹ç¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ÊÆüËÜ¤¬¡Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¡Ø¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¥»¥ì¥½¥ó¤Î¹¶·â¿Ø¤ò´°Éõ¤·¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥óDFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤¡¤Ç¤â¡¢²¶¤ÏºÇ¸å¤À¤±ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£½ßÇ·²ð¤¯¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ï¼ºÅÀ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤·¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ËÍ¤Ï¡ÊÂåÉ½¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ä¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î¶ì¤·¤µ¤äÆñ¤·¤µ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³°Ìî¤¬¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤â¤·¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤ËÊ³µ¯¤·¤¿¡£
Ä®ÅÄ¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å9»þ15Ê¬¤«¤é¡Ë¤Ë¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÃæ¹ñ1Éô¾å³¤³¤¹Á¤ÈAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡ËÂè3Àï¤ò¹Ô¤¦¡£
Ãæ»³¤Ï¡Ö°ìÄ«°ìÍ¼¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¡Ë¾¡Íø¤È¤È¤â¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡¢±ºÏÂ¡Ê¥ì¥Ã¥º¡ËÀï¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÀï¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡Æì¼êÎÄ¡Ë