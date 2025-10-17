4モーターで587ps AMG V8を模した人工音

メルセデス・ベンツG 580 ウィズEQテクノロジーの最高出力は、4モーターで587ps。V8ツインターボエンジンのAMG G 63へ迫るパワーを秘める。タイヤ毎に147psの駆動用モーターが組まれ、リダクションギアには悪路用のローレシオも備わる。

【画像】4モーターの正常な進化形 G 580 EQテクノロジー 悪路前提の電動モデル AMG G 63も 全138枚

0-100km/h加速は4.7秒と、3t超えのオフローダーとしては俊足。最高速度は180km/hに留まるが。アクセルペダルの調律は入念で、ドライブモードによって反応は変化。ブレーキも感触が一定で、滑らかに効く。回生ブレーキはパドルで調整できる。



メルセデス・ベンツG 580 ウィズEQテクノロジー AMGライン・プレミアムプラス（英国仕様）

EVらしく、発進時のトルクは極太。4基合計の最大トルクは、117.3kg-mもある。

EQテクノロジーならではといえるのが、AMGのV8エンジンを模したサウンドを人工的に再生する、「Gロア」と呼ばれる機能。バッテリーEVだと知らない人が外から聞いたら、エンジンで走るGクラスだと勘違いするかもしれない。飽きたらオフにもできる。

車重を感じる乗り心地や操舵感

ラダーフレームに四角いボディが架装され、サスペンションはエアスプリングではなくコイル。車重は3209kgあり、乗員も含めた最大積載量は415kgに設定される。恐らく、家族4人とキャンプ道具を詰めば、達してしまうはず。

走り出すと、乗り心地や操舵感で車重を感じる。ステアリングホイールを回してから、ボディが反応するまでには明確なラグがある。それでも、3t超えとまでは思わせない。



メルセデス・ベンツG 580 ウィズEQテクノロジー AMGライン・プレミアムプラス（英国仕様）

アダプティブダンパーが組まれるが、速度域が低い市街地では、凹凸を処理しきれずボディが揺れる。とはいえ、ピックアップトラックより上質ではある。高速域での風切り音が想像より大きいのは、パワートレインが静かに仕事をするからだろう。

電費は、今回の試乗の平均で3.2km/kWh程度。カタログ値と、遠くは違わなかった。航続距離は473kmがうたわれる。

車重が軽ければ圧巻のオフローダーに？

4モーターによる悪路の走破性は、ずば抜けて高い。渡河水深は850mmに対応し、エンジン版のGクラスより優れるとか。実際は、もう少し深い川も渡れるそうだが。

駆動用モーターは、回転初期から最大トルクを発揮するため、駆動系の反応速度は従来より150倍も高速だという。デフロックへ相当する機能も即座に利用でき、必要なタイヤへ必要なパワーを加えることも朝飯前だ。



メルセデス・ベンツG 580 ウィズEQテクノロジー AMGライン・プレミアムプラス（英国仕様）

内側のリアタイヤの回転を抑え、外側を高速に回すことで、低速域で鋭い旋回もできる。ハンドブレーキターンとパワードリフトを同時に繰り出すような機能といえ、森林や岩場で効果的。狭い駐車場でも。通常の最小回転直径は、13.6mあるのだが。

オフロード用クルーズコントロールは、速さを3段階から選べる。ドライバーはステアリングを操作するだけで、システムがトラクションを引き出し、悪路を容易にクリアできる。これで車重が軽ければ、圧巻の性能を持つオフローダーになるはず。

合理的な選択肢とは呼べないのがGクラス

4基の電気モーターで走るゲレンデ。かなり高価で、高速域での静寂性はイマイチで、電費も良くはない。サイズの割に、実用性に優れるともいえない。1歩引いて見れば、合理的な選択肢とはいいにくい。しかし、それが伝統のGクラスでもある。

機能性重視のオフローダーから、レトロな雰囲気の目立つ高級SUVへ、市場でのポジションは変化している。そして、このクラスにも電動化の波は押し寄せている。G 580 EQテクノロジーが正常な進化形だと表現して、間違いではないだろう。



メルセデス・ベンツG 580 ウィズEQテクノロジー AMGライン・プレミアムプラス（英国仕様）

ちなみにメルセデス・ベンツは、オーストリアのシュクール峠を、フル充電で14回踏破できると主張する。対して、AMG G 63は6回でガス欠になるとか。

◯：Gクラス特有のスタイリングにミックスされたEV特有のディティール エンジン版より優れる悪路性能 ラグジュアリーなインテリア 高い目線

△：価格がお高め 高速道路で明確に悪化する電費

メルセデス・ベンツG 580 ウィズEQテクノロジー AMGライン・プレミアムプラス（英国仕様）のスペック

英国価格：15万4860ポンド（約3066万円）

全長：4825mm

全幅：1931mm

全高：1969mm

最高速度：180km/h

0-100km/h加速：4.7秒

航続距離：473km

電費：3.3-3.5km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：3209kg

パワートレイン：クワッド永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：116.0kWh

急速充電能力：150kW（DC）

最高出力：587ps

最大トルク：117.3kg-m

ギアボックス：2速リダクション／四輪駆動