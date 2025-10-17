10月11日に、お笑い芸人のレインボー・池田直人が自身のYouTubeチャンネルを更新。『キングオブコント2025』で披露した「女芸人」というコントのメイク方法について動画を投稿した。

【写真】卓越したメイク術で「女芸人」に返信していくレインボー池田

『キングオブコント2025』の決勝1本目では、池田が演じる女芸人が合コンを盛り上げ、同じく参加していた相方のたかおがその様子に心惹かれていくというネタを披露。2人の演技力や女芸人の再現度にも注目が集まっていた。今回は、ネタを披露する際のメイク方法について詳しく解説している。

動画内では、まずmakeumorの「syabaan clear」という下地を丁寧に塗って「DIOR」のクッションファンデーションを顔の内側から外側へ広げていくように使用。ベースが完成したら、眉毛を「エクセル スタイリング パウダーアイブロウ SE04（モーヴブラウン）」で調整していく。池田は「眉毛の気の強さがちょっと出てくるようなぐらいの眉毛の色味に」とポイントについて語っていた。

続いて「maruthree スキンケアコンシーラー #ホワイト」でハイライトを入れている。アイシャドウは「KATE ポッピングシルエットシャドウ EX-3 ウォームベリーポップ」を使用。演じる女芸人が“気は強いが実は弱い女の子”という設定なので、イメージに合うようにまぶたにラメを加えていた。

さらに、女の子らしさを出すために涙袋を作っている。モデルとなったカーネーション・吉田に近づけるためにアイライナーもこだわっており、しっかりと跳ねさせて強気な女性を演出。リップは何を使うか迷った結果、吉田の愛用品を聞いて「RMK デューイーメルト リップカラー 08 アンバー クイーン」を使用しているとのこと。あとはカツラを被ればコントで演じた女芸人の完成だ。コメント欄では、その美しさを讃える声が多く寄せられている。

数多くのコントで女装を披露し、そのメイク技術に定評がある池田。今回の動画からは、なるべく想定している人物に近づけるようにメイク道具を選んでいることや細かい工夫が盛り込まれていることが伝わってきた。この細部までこだわる姿勢によって、コントのクオリティがさらに引き上げられているのだろう。美容やメイクに関する動画は個人チャンネルで今後も投稿されるはずなので、引き続き内容に注目していきたい。

（文＝小林嵩弘）