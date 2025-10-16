広島市東区の住宅で高齢とみられる女性が死亡しているのが見つかった事件からお伝えします。木村アナウンサーに中継で伝えてもらいます。木村さん！



（木村）

事件の捜査を行ている広島東警察署の前からお伝えします。

遺体が発見されたのは、広島市東区戸坂山根の住宅です。

消防によると14日午後7時半ごろ、警察から「女性が仰向けで倒れている」と通報がありました。女性はその場で死亡が確認されました。

警察によると死亡したのは近くに住む土井鈴江さん(71)です。

16日司法解剖が行われ、死因は窒息死で、首などに複数のあざがあったということです。

捜査関係者によると、遺体の発見時にこの家にいた住民の男(56)を覚醒剤使用の疑いで緊急逮捕。男が遺体について何らかの事情を知っているものとみて調べを進めています。





（森）木村さん、死亡した女性と事情を聞いている男の関係について何かわかっていますか？（木村）2人の関係については面識があるかないかも含めて捜査中です。警察によると、遺体が発見されたのは死後1日以内とみられています。（西名）事情を聴いている男はどのような人物なのでしょうか？（木村）近くの住人によると、男は一人暮らしで、普段は近所付き合いはなく、酒を飲んで近所の人とトラブルになることが何度もあったということです。広島東警察署前からお伝えしました。【2025年10月16日放送】