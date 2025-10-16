この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が断じる！融資は攻略できる『不動産投資スクールの塾生がフルローンを連発！？2025年上半期の融資実績を惜しみなく公開します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『不動産投資スクールの塾生がフルローンを連発！？2025年上半期の融資実績を惜しみなく公開します！』にて、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が登場。「収入や資産形成の不安は、不動産の積み上げでどんどん解決できる」と語った木村氏は、多くの人が抱える融資の悩みに対し、具体的な成功事例と独自の“攻め方”を明快に示した。



木村氏の運営するスクールでは、2025年上半期だけで融資成功事例が142件。内訳は、95％以上の融資（実質フル寄り）が96件、うちフルローンが77件、さらにオーバーローンが38件と、数字が突き抜けている。「属性が良い人だけを集めて出した結果ではない。本当に“やり方次第”だ」と強調し、再現性の高さを断言する。



鍵は3点に絞られる。第1に「金融機関情報」。単なる銀行名探しで満足せず、その機関が好む物件条件・審査の通し方まで踏み込む思考が要る。第2に「物件選び」。金融機関の嗜好に合う出物をどう見つけるか、探し方そのものが成果を分ける。第3に「審査に通りやすい資料」。担当者が上席・審査部へ回しやすい仕様を押さえれば、評価は高まる。3点を組み合わせた“公式”で突破口は開く。



事例は手堅い。千葉県船橋市の築古アパートでは、空室多数という条件をひっくり返し、フルローンで取得後に月23.2万円のキャッシュフローを出した。茨城県の築古アパートでは利回り15％で満室運用、神奈川県横浜市では資産性の高い立地をオーバーローンで押さえつつ月15万円を積み上げる。さらに横浜市の築年数の浅い案件では、大手行でフルローンを引き、利回り9.2％ながら月31.6万円の利益を確保。名古屋市の新築アパートでは取得後の運営で利回りを6.1％から6.5％へ引き上げ、収益設計を作り直している。



“ミラクル”と呼ばれるケースも出ている。築40年超の小規模物件で金利1％台のオーバーローン、アパートや戸建てを複数同時にフルローンで押さえる事例、単発で月50万円級のキャッシュフローを生む組み合わせなどだ。いずれも法的に無理筋を突くのではなく、「課題はあるが解ける案件」を選び、公式通りに組み立てている点が共通項である。



総じて、融資が厳しいと言われる局面でも、金融機関の目線、物件の設計、資料の精度を整えれば扉は開く。数字が動くプロセスを知り、再現可能な型で手を動かすことだ。具体的な数値や組み立ての妙は、動画内で事例とともに語られている。各ケースの前提や組み合わせ方まで追うと、自分の状況にどう当て込めるかが見えてくる。

本編は、融資戦略や出物の探し方を現実の数字で確認したい人にとっても有用な指針となるはずだ。