Happyくじ「DISNEY クリスマスオーナメント」発売へ！ 描き起こしアート使用の“フィギュア”など登場
ディズニー作品を題材にしたHappyくじ「DISNEY クリスマスオーナメント 2025」が、11月8日（土）から、「ファミリーマート」、「ミニストップ」、「イトーヨーカドー」、「イオン」をはじめ、全国のホビーショップや書店などで順次発売される。
【写真】集めて飾りたい！ 全20種のフィギュアオーナメント賞
■毎年大好評のくじが今年も登場
今回発売される「Happyくじ『DISNEY クリスマスオーナメント 2025』」は、“おめかしミッキー＆フレンズたちと、とっておきのクリスマスを迎えよう！”をコンセプトにした、全3等級＋Last賞から成るハズレなしのくじ。
“フィギュアオーナメント賞”には、ミッキー＆フレンズやベイマックス、スティッチなど、今回のために描き起こしたアートを立体化したフィギュアオーナメントなど全20種が登場。紐と台座付きのため、ツリーに飾ったり、ディスプレイしたりと、好みに合わせて楽しめる。
また、各シリーズのオーナメントを一度にゲットできる“スペシャルコンプリートBOX賞”が用意されるほか、ツリーに飾るのはもちろん、バッグやポーチにつけてもかわいいラメ入りアクリルオーナメントがそろう“アクリルオーナメント賞”も展開される。
さらに、最後の1個を引くと手に入るLast賞には「BIG！ スタンディングミッキー」を提供。描き起こしの衣装を着たミッキーマウスのBIGぬいぐるみで、クリスマス気分を盛り上げるキュートなデザインとなっている。
