10月14日、女性ボーカルグループLittle Glee MonsterのメンバーmiyouがXを更新。『WESSION FESTIVAL 2025』に出演し交流を深めた、男性アイドルグループWEST.に向けてコメントを綴ったが、その発言が物議を醸している。

【写真】この娘なに考えてるの…？ WEST.ファンから非難されたリトグリメンバー

「10月12日と13日に、WEST.が親交のあるアーティストや共演したいアーティストを招き、セッションやトークを繰り広げるWOWOWの音楽番組『WESSION』の野外フェスを開催。大阪・万博記念公園で開かれた本フェスには、2日間でWEST.含む11組の豪華アーティストが集結。その中で、Little Glee Monsterも参加しコラボしたのです」（芸能ジャーナリスト、以下同）

14日にXを更新したmiyouは、《WEST.兄さんをリトグリは今日から正式に兄さんと呼ばせていただいてよろしいですか?》とテンション高めに投稿。今回の共演によって、両グループが仲を深めた様子が垣間見えた。

しかしそんな投稿は、WEST.ファンの逆鱗に触れたのだ。同ポストは2000件以上リポストされ、男性アイドルとの距離感を危惧する声が並んでいた。

《え、相手は男性アイドルですよ!! この娘なに考えてるの》

《なんでそんな発想なれるん、相手アイドルなんわかるか》

《いいわけがない 断じてダメです》

男性アイドルたるもの、女性関係には敏感にならざるを得ないファンたち。ネットにはピリついた空気感が漂っていた。WEST.ファンがピリピリしている理由を、前出の芸能ジャーナリストはこう指摘する。

「ここ最近WESTメンバーの恋愛沙汰があとをたちません。2025年1月に結婚を発表したメンバーの桐山照史さんと元バレーボール日本代表の狩野舞子さんは、交際期間から数々の匂わせをしていたのではないかとファンが激怒。結婚後、開き直りとも見えるハネムーン旅行にも呆れる声が集まりました。

さらに、2025年7月には中間淳太さんとプロダンサーの林祐衣さんの熱愛が発覚。ファン思いでディズニーが好きなピュアなキャラクターだっただけに落胆するファンが続出。次々と明らかになるメンバーの女性関係にファンはヒヤヒヤしているのです」

誰もが見えるSNSという場でmiyouが明かした親密さ。このタイミングでのポストは逆効果だっただろう。

「実際に男性アイドルと共演する際には、過度に触れない、仲良くしすぎないなど、その距離感を適度に保つ女性タレントも多いんです。そんな仕草が垣間見えると、男性アイドルのファンから賞賛が上がるほど“距離感”は注目されているといっても過言ではありません。楽しいイベントのあと、テンションが上がったまま投稿したことで自ら地雷を踏んでしまったようですね」

男性アイドルの“取り扱い”はかなり注意が必要なのだ。