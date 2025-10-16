©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」


今週は、特別企画「出張DAIGOも台所 in 秋の京都」と題し、京都府南部の宇治・城陽エリアからお届けする

アウトドア体験が楽しめる城陽市のテーマパーク「ロゴスランド」を舞台に、キャンプやバーベキューなど秋の屋外レジャーにオススメのメニューをご紹介


木曜日は「ココナッツバターチキンカレー」を西洋料理のプロ・紫藤慧 先生（辻調理師専門学校）が教える。

キャンプといえばハズせないメニューが「カレー」。

いつも同じになりがちなカレーのレパートリーを広げる「ココナッツバターチキンカレー」を調理する。

ココナッツミルクのマイルドな甘みに「すごく食べやすくておいしい！」とDAIGOもどハマり！

「ココナッツバターチキンカレー」
＜材料（２～３人分）＞
鶏もも肉　　　　　　　　　　１枚
おろしにんにく　　　　　　　小さじ１
おろししょうが　　　　　　　小さじ１
カレー粉　　　　　　　　　　大さじ３
ヨーグルト　　　　　　　　　100g
トマトの水煮　　　　　　　　200ml　
バター　　　　　　　　　　　40g
ココナッツミルク　　　　　　400ml
ナンプラー　　　　　　　　　大さじ１
塩　　　　　　　　　　　　　適量
ご飯　　　　　　　　　　　　200g

＜作り方＞
①  鶏もも肉は２cm角くらいに切り、おろしにんにく、おろししょうが、ヨーグルト、カレー粉大さじ１と共に袋に入れてもみ込む。

②  熱したフライパンにトマトの水煮を入れ、中火で軽く煮つめてバターを加え、バターが溶けたら①を入れ、表面が白っぽくなるまで火を通す。

③  ②にココナッツミルク、塩小さじ１を加えて中火から弱火で約10分煮込む。

④  ③にカレー粉大さじ２、ナンプラーを加えて５分煮込み、塩で味を調え、ご飯と共に器に盛る。

DAIGO
「おいしい！チキンがやわらかくて、しっかり味もしみていますね。ココナッツミルクの甘みがあるから、いつもと違った感じで新鮮。こういうカレーもいいな～。僕もまた作ってみよう！」