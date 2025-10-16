日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今週は、特別企画「出張！DAIGOも台所 in 秋の京都」と題し、京都府南部の宇治・城陽エリアからお届けする



アウトドア体験が楽しめる城陽市のテーマパーク「ロゴスランド」を舞台に、キャンプやバーベキューなど秋の屋外レジャーにオススメのメニューをご紹介



木曜日は「ココナッツバターチキンカレー」を西洋料理のプロ・紫藤慧 先生（辻調理師専門学校）が教える。

キャンプといえばハズせないメニューが「カレー」。

いつも同じになりがちなカレーのレパートリーを広げる「ココナッツバターチキンカレー」を調理する。

ココナッツミルクのマイルドな甘みに「すごく食べやすくておいしい！」とDAIGOもどハマり！

「ココナッツバターチキンカレー」

＜材料（２～３人分）＞

鶏もも肉 １枚

おろしにんにく 小さじ１

おろししょうが 小さじ１

カレー粉 大さじ３

ヨーグルト 100g

トマトの水煮 200ml

バター 40g

ココナッツミルク 400ml

ナンプラー 大さじ１

塩 適量

ご飯 200g

＜作り方＞

① 鶏もも肉は２cm角くらいに切り、おろしにんにく、おろししょうが、ヨーグルト、カレー粉大さじ１と共に袋に入れてもみ込む。



② 熱したフライパンにトマトの水煮を入れ、中火で軽く煮つめてバターを加え、バターが溶けたら①を入れ、表面が白っぽくなるまで火を通す。



③ ②にココナッツミルク、塩小さじ１を加えて中火から弱火で約10分煮込む。



④ ③にカレー粉大さじ２、ナンプラーを加えて５分煮込み、塩で味を調え、ご飯と共に器に盛る。

【TVer】作り方の動画はコチラ！

DAIGO

「おいしい！チキンがやわらかくて、しっかり味もしみていますね。ココナッツミルクの甘みがあるから、いつもと違った感じで新鮮。こういうカレーもいいな～。僕もまた作ってみよう！」