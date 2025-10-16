¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢»äÉþ¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬¥»¥ì¥¯¥È¡¡¾×·â¤ÎÍýÍ³¤Ï½µ´©»ïÊóÆ»¤á¤°¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼
¥¿¥ì¥ó¥È¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê37¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ê±Û¤¬¡Ö»äÉþ¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÉÕ¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¼?¡×¡ÖÉáÃÊ¤«¤é?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¼ê±Û¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¡Ø¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ÇÃå¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬1½µ´ÖÊ¬¥»¥Ã¥È·è¤á¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¥»¥Ã¥È¤òÃå¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈMC¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¶½Ì£¤¬Ìµ¤¤¤Î?¤À¤µ¤¤¤Î?¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¼ê±Û¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡¢½µ´©»ï¤ËÉÔ°Õ¤Ê»äÉþ¤ò»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡Ø¡ÊÆÉ¼Ô¤«¤é¡Ë¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤òÏÃ¤¹¤È¶¦±é¼Ô¤«¤é¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¡¢¼ê±Û¤Ï¡Ö»£¤é¤ì¤ë¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤À¤µ¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¡¢¿É¤¤¤³¤È¸À¤ï¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¼ê±Û¤òµ¤¸¯¤¤¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£