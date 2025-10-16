【レポート】山田洋次監督×倍賞千恵子×木村拓哉、映画『TOKYOタクシー』こだわりが詰まった撮影現場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山田洋次監督×倍賞千恵子×木村拓哉による映画『TOKYOタクシー』（11月21日公開）より、豪華キャスト陣の舞台裏を写したメイキング写真と、山田監督のこだわりが詰まった撮影現場のレポートが公開された。

■山田組初となるバーチャルプロダクション撮影を活用

本作では、長きにわたり日本映画界で活躍し続け山田監督作品には欠かせない名女優・倍賞千恵子、そして『武士の一分』以来19年ぶりの山田組参加となる木村拓哉、さらに蒼井優、迫田孝也、優香、中島瑠菜、イ・ジュニョン、笹野高史ら多彩な豪華キャストが集結した。

2025年2月にクランクインを迎えた本作。柴又や横浜でのロケ撮影に加え、本編の大半を占める走行中のタクシー車内でのシーンの撮影には、“バーチャルプロダクション”（セットの中に置かれたタクシーの周りを取り囲むように立つLEDパネルに車窓の風景を映し出しながら撮影する技法）という山田組にとって初となる技術も活用された。

倍賞の初日となった2月5日には、高野すみれ（倍賞千恵子）が高齢者施設に向かうために家を出てくるシーンから撮影がスタート。“どことなく謎めいたお金持ちのマダム”という、これまで山田組で演じてきた役柄とはまったく違った人物像を演じるとあって、撮影前の打ち合わせ時点から強いこだわりを見せていた倍賞は、2度の衣装合わせの末に決まったという鮮やかな紫色のコートとサングラスを身に纏い、司法書士役の笹野高史との軽快なやりとりを繰り広げた。

午後には木村も合流し、柴又帝釈天の山門前に着いた宇佐美浩二（木村拓哉）のタクシーにすみれが乗り込むシーンを撮影。クランクイン前に実際の個人タクシーの運転手から指導を受けて所作や運転の練習をしていた木村は、撮影当日に「最初のテスト撮影から運転してみてもいい？」と颯爽と車に乗り込むと、トランシーバーでやりとりしながら実際のコースを走行。テストのあとにはスタート位置まで自分で運転して戻り、本番の撮影も見事一発OKを決めてみせた。

2月17日からは、休みを挟みながら2週間ほどかけてバーチャルプロダクションスタジオでの撮影へ。木村はLEDウォールに流れる車窓の風景に合わせてウィンカーを出したり、ハンドルを回したりブレーキを踏んだりしながら、カメラが正面にあるときにはわずかな隙間から映っている道を見ながら運転するなど、慣れないバーチャルプロダクションによる運転シーンの撮影でも所作をなおざりにせず、タクシー運転手役を見事に演じてのけた。

制作発表会見で「木村くんの素の魅力を盗み撮りたい」と語っていた山田監督は、台本を書き直したり何度もテイクを重ねて撮ったりとタクシー車内での会話シーンに並々ならぬこだわりを詰め込み、木村と倍賞もそれに応えたことで、すみれと浩二が車内で会話を繰り広げるシーンはとても印象的なものに。撮影の待ち時間には倍賞と山田監督が昔の話を始め、木村も加わって3人で並んで話す姿がたびたび見られた。

何日もセットにこもって続く撮影でも、ふたりは大変そうな様子をまったく見せず、劇中ですみれと浩二の距離がだんだんと縮まっていったように、倍賞と木村も3月に入る頃にはおいしいお店を教え合ったりと、すっかり打ち解けていた。

■蒼井優らの過去パート撮影現場に、倍賞千恵子がサプライズ訪問！

また、若き日のすみれの人生が描かれる過去パートの撮影は、日数こそ少ないものの密度の濃いものとなった。山田監督はすみれの夫・小川（迫田孝也）のキャラクター造形にかなり腐心し、知人の精神科医・名越康文に話を聞いたり、セットの飾りを何度も考え直したりと工夫を凝らしながら、現代パートとは画調も撮り方も変えて撮影を実施。

オールアップとなる最後の撮影は、若き日のすみれ（蒼井優）とキム（イ・ジュニョン）がダンスホールで踊るロマンチックなシーン。横浜の古いダンスホールを借りての撮影だ。蒼井とイ・ジュニョンは、ダンス指導の先生との練習日を本番前に1日だけ設け、全体を合わせてから当日を迎えた。

山田監督が「（蒼井）優ちゃんとのキスシーンもあるんだよ」とからかって言うと、照れて恐縮していたイ・ジュニョンだが、撮影になると真剣そのもの。頼りがいのあるイ・ジュニョンとの撮影に、蒼井も楽しそうな笑顔を見せていた。

無事にオールアップを迎えた撮影現場にはサプライズで倍賞と迫田が現れ、クランクアップの花束が倍賞から山田監督へ渡された。50年以上の付き合いになる倍賞との熱いハグを交わした山田監督は、「今までいろんな映画を撮ってきたけど、今回はひとしおだね。無事にこの日を迎えられるか、クランクインのときは心配だった。だけど、スタッフの力でここまで辿り着くことができました。どうもありがとう」と帽子を取って頭を下げた。全キャスト、スタッフが真剣に、かつ和やかに仕事をした2ヵ月間だった。

■倍賞千恵子＆木村拓哉クランクアップコメント

■映画情報

『TOKYOタクシー』

11月21日（金）全国ロードショー

出演：倍賞千恵子 木村拓哉

蒼井優 迫田孝也 優香 中島瑠菜

神野三鈴 イ・ジュニョン マキタスポーツ 北山雅康 木村優来

小林稔侍 笹野高史

監督：山田洋次

脚本：山田洋次 朝原雄三

原作：映画『パリタクシー』（監督：クリスチャン・カリオン）

配給：松竹

(C)2025映画「TOKYOタクシー」製作委員会

