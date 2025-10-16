「マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」より『アフター・ウェディング』場面写真が解禁

2025年11月22日に60歳の誕生日を迎える、デンマークで最も成功した世界的俳優の一人、マッツ・ミケルセン。この度、生誕60年を記念して「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」が11月14日（金）新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷 ほか全国公開する。

この度、アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされ、ハリウッドリメイクもされた感動のヒューマンドラマ『アフター・ウェディング』より場面写真が解禁！

プロのダンサーとしての約10年にわたるキャリアを持ちながら、『プッシャー』で鮮烈な映画デビューを飾って以来、ニコラス・ウィンディング・レフンやトマス・ヴィンターベアといったデンマークを代表する名だたる巨匠たちの作品に数多く出演し、『偽りなき者』で第65回カンヌ国際映画祭主演男優賞を受賞。その一方で、『007/カジノ・ロワイヤル』（2006）で演じた魅惑的な悪役像で世界中に強烈な印象を残して大ブレイクを果たす。その後もハマり役となった『ハンニバル』でその人気を不動のものとし、名実ともに現代デンマークを代表する俳優となった。

本生誕祭では、彼の60歳の節目を祝い、日本劇場初公開の貴重な作品を含む7作品を一挙に上映。若き日のマッツ・ミケルセンを堪能できる『ブレイカウェイ』や『フレッシュ・デリ』、長らく未公開となっていた『メン＆チキン』といった日本初公開作だけでなく、『アダムズ・アップル』、『アフター・ウェディング』、『ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮』、そして代表作とも言うべき『偽りなき者』まで、マッツ・ミケルセンのキャリアを通じて培われた演技の真髄を劇場で堪能できる滅多にない機会となる。 “北欧の至宝”とも称される名俳優の輝き、そして圧倒的な存在感をスクリーンで体感してほしい。

「マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」の全ラインナップはこちら。

『アフター・ウェディング』場面写真

今作でマッツ・ミケルセンが演じるのは、インドで孤児院を経営する、秘密を抱えたナイーヴな理想主義者ヤコブ。子どもたちにも慕われる、母性本能をくすぐる優男だが実は隠された過去があり…、という役どころ。

ヤコブは孤児たちに深い愛情を注ぐ人物。マッツはその優しさと誠実さがにじみ出る演技と、思わぬ人物との再会、そして富豪ヨルゲンからの申し出に揺れる心情を、目の動きや沈黙の間で巧みに表現。セリフ以上に「目で語る」演技に注目してもらいたい！

解禁された場面カットからも、ヤコブの様々な感情を繊細に演じ切るマッツの表情が印象深い。この作品を通じて、マッツ・ミケルセンが単なるイケメン俳優ではなく、人間の複雑な感情をリアルに演じられる実力派であることを改めて知ることになるだろう。

『アフター・ウェディング』あらすじ

インドで孤児の援助活動を行うデンマーク人のヤコブは、祖国の実業家ヨルゲンから巨額の寄付金の申し出を受ける。故郷に戻ったヤコブはヨルゲンとの交渉を成立させるが、娘の結婚式に出席するよう誘われる。思いがけない人と再会した彼は、衝撃的な事実を知ることになる…。

