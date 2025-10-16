この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師・HISAKO、2回連続流産で悩むママに「今すぐ検査は必要ないかも」ストレスと年齢を踏まえ持論展開

YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」で公開された「【不育症検査】2回の反復流産で心が折れる…原因は私？夫？（お手紙シリーズ）」で、12人の子を出産した経験を持つ助産師のHISAKOさんが、反復流産について真摯に語った。



動画冒頭でHISAKOさんは、「妊娠したら当然のように生まれてくるものだと思い込んでいる人は多いですよね」と切り出しつつ、年齢が上がるにつれて流産の確率が高くなり、「40代になると2人に1人が流産」と警鐘。「反復流産で悩んでいる方は決して少なくない」とも説明した。



今回は2度の流産を経験した女性視聴者から届いた悩み相談を紹介。相談者は「2回連続の流産後、検査もせずにまた妊活して良いのか、夫の仕事のストレスも影響するのか」と苦しい胸の内を明かした。



HISAKOさんは「2回の反復流産は20人に1人ぐらいの確率で『決して珍しくはない』」「私も経験ある」と共感を寄せたうえで、「流産の原因は着床前後の染色体エラーが多く、特に卵子由来の異常が圧倒的です」と医学的見地を披露。「精子が原因の流産もゼロではないが、3億～5億分の1を突破する元気な精子が受精する。よほどじゃないと精子由来とは考えにくい」と強調した。



また「ストレスで精子の質が落ちることはあるが、それがダイレクトに今回の流産原因とは限らない」と述べ、夫婦ともに焦って妊活をストップする必要はないと見解。「今の段階で深刻な不育症検査を急ぐより、甲状腺ホルモンの検査や生活改善で十分かもしれない」とアドバイスした。「第1子、第2子と自然に授かっているなら、2回の初期流産は“たまたま重なった”と前向きに受け止めても」と励ましのメッセージを送った。



動画の締めくくりでは、「本当に妊活が“今”なのかも考えて無理せず計画していこう」「精子の状態を良くするサプリなど活用も検討して」と現実的で優しいアドバイスを添え、視聴者にエールを送った。