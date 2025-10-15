この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「記録的短時間大雨情報」が頻繁に出されるようになった近年、マンションの浸水リスクは急激に高まっています。

先日、東京・神奈川を襲った猛烈な雨の際にも、株式会社さくら事務所のマンションコンサルタントである山本直彌さんのマンションで浸水の危機が発生したといいます。

今回は、その生々しい体験談と、管理組合として今すぐできる「命と資産」を守るための浸水対策を解説します。

■「まさかうちのマンションで」エレベーターシャフト浸水の危機

マンションの入り口やスロープの傾斜から水が流れ込み、エレベーターシャフトに浸水する危機が迫ったという山本さんの体験談。その現場で浮き彫りになった課題は、どのマンションにも共通するものです。

浮き彫りになった2つの課題

「どこに何があるか」の認知度の低さ：災害時に使用する土のうや水防板がどこに保管されているか、すぐに把握できている住民はほとんどいませんでした。

「重くて運べない」という現実：土のうは非常に重く、在宅していることが多い高齢の住民だけでは、いざという時に設置することが困難です。

このように、防災設備があっても「使えなければ意味がない」という現実に直面します。

■「その時」に備える！管理組合がすべき3つの対策

1. 訓練と情報共有で「コミュニティ力」を強化

災害時の対応は、最終的に住民同士の協力が不可欠です。

水災を想定した防災訓練の実施：火災や地震だけでなく、浸水を想定した土のう設置訓練を実施し、場所の確認と運搬の練習を行いましょう。

協力義務の共有：管理規約での完全な義務付けは難しくとも、災害時は「在宅住民同士で助け合う」という共通認識を総会や掲示で共有することが大切です。

2. 最も守るべき「急所」の特定と周知

浸水で最も被害が大きいのは、電気室や受変電設備、そしてエレベーターシャフトなど、建物の心臓部です。

マンション固有のリスク把握：マンションの形状や立地によって、水が流れ込みやすい場所（急所）は異なります。まずは「どこに何があって、どこを守るべきか」を管理組合が正確に把握し、住民に周知しておく必要があります。

3. リスクに応じた「保険」の見直し

浸水対策は100%の防御は不可能です。被害を最小限に抑えるため、事後の備えも重要です。

マンション総合保険の確認：機械式駐車場や共用部の浸水リスクを考慮し、水災の保証が適切についているかを確認しましょう。

車両保険の注意：マンション総合保険では、機械式駐車場などに停められている個人の車両の水災被害はカバーできません。車を所有する住民に対し、車両保険への加入を促すなど、リスク分散の周知を行うことが大切です。

【まとめ】

ゲリラ豪雨による短時間での浸水は、一瞬の判断と素早い行動が明暗を分けます。

株式会社さくら事務所では、マンション固有の浸水リスクを調査する「マンション水害リスクカルテ」といったサービスを提供しています。

「自分たちのマンションのリスクがわからない」「何をどこまで対策すべきか知りたい」というお悩みは、一度、第三者の専門家にご相談ください。