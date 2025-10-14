NHK¡Ø100¥«¥á¡Ù±©ÅÄ¶õ¹ÁÌ©Ãå¤Ç¿¦°÷¤¬¸«¤»¤¿¶Ã°Û¤Î¡È¥×¥í°Õ¼±¡ÉSNS¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡Ö¥Î¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¶ì¸À¤ÈÈ¿¾Ê
¡¡100Âæ¤Î¸ÇÄê¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤äÀ¸³è¤¹¤ë¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¿Íµ¤¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø100¥«¥á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡£
¡Ö2018Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Èï¼ÌÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¥«¥á¥é¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤ä²ñÏÃ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤ä¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈPR´ó¤ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¶¥ÇÏ¥È¥ì¥»¥ó¡Ù¡Ø¥Ý¥±¥â¥óÀ¤³¦Âç²ñ¡Ù¡Ø¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¯¥°¥Ã¥º¥á¡¼¥«¡¼¡ØTENGA¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â100Âæ¤Î¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òÂª¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ºÇ¿·¤Î10·î13ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Ï¡Ø±©ÅÄ¶õ¹Á¡¡¶õÈô¤ÖÍã¤ò¼é¤ë¥×¥í¤¿¤Á¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢1Ê¬¤Ë1µ¡¤¬Î¥ÃåÎ¦¤·¤Æ1Æü¤Ë21Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢Åìµþ¹ñºÝ¶õ¹Á¡Ê±©ÅÄ¶õ¹Á¡Ë¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¡£ANA¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶õ¹Á¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¡£
¡Ö¶õ¹Á¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤òÉÃÃ±°Ì¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤äµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬¡¢¸òÄÌ½ÂÂÚ¤äÆÍÁ³¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÂåÂØÍ×°÷¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ïµ¡¼ï¤´¤È¤ËÌÈµö¤¬°ã¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÈµö¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âÎ¥ÃåÎ¦¤¹¤ë¶õ¹Á¤Ë½¬½Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ç¤Ï±¿¹Ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡Ø¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£¥×¥í°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ËÃ¦Ë¹¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥ê¥¢¥ë¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÆ±ÍÍ¤Î¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤«¤éX¤Ë¤Ï¡Ô¡Ö¥³¥ì¤ÏÊÝÂ¸ÈÇ¡ª¡×¡Õ¡ÔÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Õ¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÂçÎÌ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥Î¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¡¢X¾å¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡Ö±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤¯¤È¡Øno-show¡Ù¤Ç¡¢Í½Ìó¤òÆþ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾èµÒ¤¬Åë¾è¸ý¤Ë¸½¤ì¤Ê¤¤¡¢¾è¤êÃÙ¤ì¤Ê¤É¤Î»öÂÖ¤ò»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿¦°÷¤¬¡¢ÊØÌ¾¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥í¥Ó¡¼¤ò¶î¤±²ó¤ê¶«¤Ö¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÍÂ¤±¤¿¼ê²ÙÊª¤òµ¡Æâ¤Î¥«¡¼¥´¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹ºî¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬±ü¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡£½ÐÈ¯»þ´Ö¤¬15Ê¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¡ØÃÙ±ä°·¤¤¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«13Ê¬¤Ç¼ý¤Þ¤ê¡¢Î¥Î¦¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ë¤Ï
¡Ô¥Î¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¾èµÒ¤ÏÂ¿Âç¤ÊÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤ë¤È¼«³Ð¤·¤í¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¶ì¸À¤ä
¡Ô¼«Ê¬ÅÔ¹ç¤Î¥Î¡¼¥·¥ç¡¼¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤Ã¤Æ¿´¤Ë·è¤á¤¿¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢È¿¾Ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¾ï¤Î¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£