不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が現場の真実を照らす！“投資”より“経営”で口説け『投資家はこれ見て学べ！金融機関が融資したくなる物件について徹底解説！』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
投資家や不動産初心者に向けて「投資家はこれ見て学べ！金融機関が融資したくなる物件について徹底解説！」と題した動画を公開したのは、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏だ。木村氏は自身の経験とデータに基づき、金融機関が「融資したくなる」人物像と物件像をえぐるように整理した。
冒頭、木村氏は「金融機関の頭の中を知ることが最強」と断じる。年収や勤務先だけを磨いても通らない。審査の決定権者が何を嫌い、どこで安心するのかを掴めば、通過率は一気に変わるという立場だ。その思考を4点に圧縮して語っている。
第1は事業計画だ。単年の黒字ではなく、融資期間を通じた継続的黒字が前提である。家賃・返済・経費の表を出して終わりでは弱い。空室や修繕が起きたときの対処ルートまで明示し、「自責で切り抜ける運営力」を示すことが評価に直結すると説く。
第2は自己資金と資金計画。現預金は正直に開示したほうが融資は伸びる。不動産や投資信託の扱い方、ハイリスク資産の提示可否まで含め、今回いくら出し、いくら残すのかを明確に描くことが信用を生む。
第3は本人の姿勢と言葉遣いだ。「投資」より「賃貸経営」「事業」を選ぶだけで印象は変わる。会社を辞めたいではなく、安定運営と社会への提供価値を語れ。学習・準備・自責の姿勢をにじませられる人間に、銀行は気持ちよく貸す。
第4は資料の完成度。分厚さは不要だ。レントロール、現地写真、役所調査、周辺相場を要点だけ並べる。自分で足を使った痕跡があるかどうかで、同じ属性でも優先順位が変わる。ここを怠る人間は、そこで落ちる。
物件選びも切り口が違う。投資家が欲しがる高利回りより、銀行は「収益性×資産性×適法性×経営成立性」を総合で見る。土地評価が薄い、再建築不可、入居付けが非現実的--こうした要素は利回りの数字を一撃で無価値にする。金融機関ごとの重視軸も異なるため、持ち込み先と物件の相性を見極める情報力が武器になる。
実務的な戦略にも踏み込む。自己資金が少ないなら小ぶりで資産性のある物件から始め、ローンを活用して経験値を積み上げるのが筋だ。初回で現金を枯らす選択は愚策である。フルローンが狙える戸建てや、入居中・リフォーム済みの小規模物件で運営を回し、修繕・募集の感覚を身体で覚える。利回りの派手さより、次の融資に繋がる「安定」と「説明可能性」を優先せよ、という論調だ。
総じて、木村氏のメッセージは一貫している。金融機関を口説くのは数字の大声ではなく、論理・準備・運営の手触りだ。どこまで自分でやれるのか、どこまで考えているのか--その痕跡を資料と言葉で示せ。具体的な書類例や、通りやすい物件とNG物件の境界線は動画内で丁寧に整理されている。最初の1棟を安全に通し、次に進めたい人ほど、見逃す手はない。
本編は、初めて融資に挑む不動産投資家が「銀行が貸したくなる条件」を実務目線で押さえる上でも有用な指針となるはずだ。
冒頭、木村氏は「金融機関の頭の中を知ることが最強」と断じる。年収や勤務先だけを磨いても通らない。審査の決定権者が何を嫌い、どこで安心するのかを掴めば、通過率は一気に変わるという立場だ。その思考を4点に圧縮して語っている。
第1は事業計画だ。単年の黒字ではなく、融資期間を通じた継続的黒字が前提である。家賃・返済・経費の表を出して終わりでは弱い。空室や修繕が起きたときの対処ルートまで明示し、「自責で切り抜ける運営力」を示すことが評価に直結すると説く。
第2は自己資金と資金計画。現預金は正直に開示したほうが融資は伸びる。不動産や投資信託の扱い方、ハイリスク資産の提示可否まで含め、今回いくら出し、いくら残すのかを明確に描くことが信用を生む。
第3は本人の姿勢と言葉遣いだ。「投資」より「賃貸経営」「事業」を選ぶだけで印象は変わる。会社を辞めたいではなく、安定運営と社会への提供価値を語れ。学習・準備・自責の姿勢をにじませられる人間に、銀行は気持ちよく貸す。
第4は資料の完成度。分厚さは不要だ。レントロール、現地写真、役所調査、周辺相場を要点だけ並べる。自分で足を使った痕跡があるかどうかで、同じ属性でも優先順位が変わる。ここを怠る人間は、そこで落ちる。
物件選びも切り口が違う。投資家が欲しがる高利回りより、銀行は「収益性×資産性×適法性×経営成立性」を総合で見る。土地評価が薄い、再建築不可、入居付けが非現実的--こうした要素は利回りの数字を一撃で無価値にする。金融機関ごとの重視軸も異なるため、持ち込み先と物件の相性を見極める情報力が武器になる。
実務的な戦略にも踏み込む。自己資金が少ないなら小ぶりで資産性のある物件から始め、ローンを活用して経験値を積み上げるのが筋だ。初回で現金を枯らす選択は愚策である。フルローンが狙える戸建てや、入居中・リフォーム済みの小規模物件で運営を回し、修繕・募集の感覚を身体で覚える。利回りの派手さより、次の融資に繋がる「安定」と「説明可能性」を優先せよ、という論調だ。
総じて、木村氏のメッセージは一貫している。金融機関を口説くのは数字の大声ではなく、論理・準備・運営の手触りだ。どこまで自分でやれるのか、どこまで考えているのか--その痕跡を資料と言葉で示せ。具体的な書類例や、通りやすい物件とNG物件の境界線は動画内で丁寧に整理されている。最初の1棟を安全に通し、次に進めたい人ほど、見逃す手はない。
本編は、初めて融資に挑む不動産投資家が「銀行が貸したくなる条件」を実務目線で押さえる上でも有用な指針となるはずだ。
YouTubeの動画内容
関連記事
不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が本音で語る！年齢制限と団信の落とし穴『一瞬で資産を失う!? 50代以降が手を出すべきではない不動産ローンについて解説します』
不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が核心に迫る！“満室運営→反復”が最短ルート『まだまだ注目の一棟木造アパート！実際の収支とキャッシュフローをシミュレーションしながら徹底解説します！』
不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が痛烈に指摘！年代別の最適解を突きつける『自分の年代に合わない買い進め戦略をやると資産形成に大きな影響が...不動産の年代別のベストな戦略の構築法を教えます！』
チャンネル情報
会社員から24棟家賃年収5000万円を実現し独立。現さくらいふ株式会社 代表取締役。他4社経営。不動産投資歴は15年、主催する不動産投資セミナーは［5年で10000人]が受講。唯一無二のスキルをもつ業界の有名講師・きむ兄（木村 洸士）が不動産投資を志す方に役立つ情報をお伝えしていきます！