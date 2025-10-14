この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が現場の真実を照らす！“投資”より“経営”で口説け『投資家はこれ見て学べ！金融機関が融資したくなる物件について徹底解説！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家や不動産初心者に向けて「投資家はこれ見て学べ！金融機関が融資したくなる物件について徹底解説！」と題した動画を公開したのは、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏だ。木村氏は自身の経験とデータに基づき、金融機関が「融資したくなる」人物像と物件像をえぐるように整理した。



冒頭、木村氏は「金融機関の頭の中を知ることが最強」と断じる。年収や勤務先だけを磨いても通らない。審査の決定権者が何を嫌い、どこで安心するのかを掴めば、通過率は一気に変わるという立場だ。その思考を4点に圧縮して語っている。



第1は事業計画だ。単年の黒字ではなく、融資期間を通じた継続的黒字が前提である。家賃・返済・経費の表を出して終わりでは弱い。空室や修繕が起きたときの対処ルートまで明示し、「自責で切り抜ける運営力」を示すことが評価に直結すると説く。



第2は自己資金と資金計画。現預金は正直に開示したほうが融資は伸びる。不動産や投資信託の扱い方、ハイリスク資産の提示可否まで含め、今回いくら出し、いくら残すのかを明確に描くことが信用を生む。



第3は本人の姿勢と言葉遣いだ。「投資」より「賃貸経営」「事業」を選ぶだけで印象は変わる。会社を辞めたいではなく、安定運営と社会への提供価値を語れ。学習・準備・自責の姿勢をにじませられる人間に、銀行は気持ちよく貸す。



第4は資料の完成度。分厚さは不要だ。レントロール、現地写真、役所調査、周辺相場を要点だけ並べる。自分で足を使った痕跡があるかどうかで、同じ属性でも優先順位が変わる。ここを怠る人間は、そこで落ちる。



物件選びも切り口が違う。投資家が欲しがる高利回りより、銀行は「収益性×資産性×適法性×経営成立性」を総合で見る。土地評価が薄い、再建築不可、入居付けが非現実的--こうした要素は利回りの数字を一撃で無価値にする。金融機関ごとの重視軸も異なるため、持ち込み先と物件の相性を見極める情報力が武器になる。



実務的な戦略にも踏み込む。自己資金が少ないなら小ぶりで資産性のある物件から始め、ローンを活用して経験値を積み上げるのが筋だ。初回で現金を枯らす選択は愚策である。フルローンが狙える戸建てや、入居中・リフォーム済みの小規模物件で運営を回し、修繕・募集の感覚を身体で覚える。利回りの派手さより、次の融資に繋がる「安定」と「説明可能性」を優先せよ、という論調だ。



総じて、木村氏のメッセージは一貫している。金融機関を口説くのは数字の大声ではなく、論理・準備・運営の手触りだ。どこまで自分でやれるのか、どこまで考えているのか--その痕跡を資料と言葉で示せ。具体的な書類例や、通りやすい物件とNG物件の境界線は動画内で丁寧に整理されている。最初の1棟を安全に通し、次に進めたい人ほど、見逃す手はない。



本編は、初めて融資に挑む不動産投資家が「銀行が貸したくなる条件」を実務目線で押さえる上でも有用な指針となるはずだ。