【おぱんちゅうさぎ】体験展示型POPUP SHOPがタワレコ渋谷で開催！
人気キャラクター『おぱんちゅうさぎ』より、新規描き下ろしイラスト「CANDY PANICHU！」をテーマとした期間限定POP-UP STOREが、タワーレコード渋谷店にて開催される。
＞＞＞販売アイテムや購入特典の缶バッジをチェック！（写真4点）
『おぱんちゅうさぎ』は、イラストレーターの「可哀想に!」が手掛けるピンクのうさぎのキャラクター。
うるうるの瞳と、どこか報われない哀愁漂う姿が「不憫かわいい」と人気を博している。
本イベントでは、キャンディ工場をモチーフにした描き下ろしイラスト「CANDY PANICHU！」を使用した新作グッズが展開される。
キャンディ工場で働くおぱんちゅうさぎの姿を、鮮やかでポップなタッチで表現した、魅力的なアイテムとなっている。
商品の詳細につきましては、後日公式サイトやAnique公式X（@anique_jp）で順次公開されるので要チェック！
また、商品だけでなく店内装飾も「CANDY PANICHU！」の世界観を楽しめる。キャンディ工場の世界観を表現した特別な空間デザインも注目だ。甘美な雰囲気に包まれた店内で、特別なショッピング体験が楽しめる。
そして10月30日（木）には、タワーレコード渋谷店にておぱんちゅうさぎの着ぐるみが登場するグリーティングイベントも開催される。
さらに、期間中「おぱんちゅうさぎ」の対象商品を3300円（税込）購入ごとに1回、会場の巨大ガチャマシンが利用できる。購入特典はミニ缶バッジ（全6種）。
本イベントは、お客様の混雑緩和・安全対策等のため、事前の先着受付による電子チケット制（無料）となっているのでご注意を。
（C）KAWAISOUNI!
＞＞＞販売アイテムや購入特典の缶バッジをチェック！（写真4点）
『おぱんちゅうさぎ』は、イラストレーターの「可哀想に!」が手掛けるピンクのうさぎのキャラクター。
うるうるの瞳と、どこか報われない哀愁漂う姿が「不憫かわいい」と人気を博している。
本イベントでは、キャンディ工場をモチーフにした描き下ろしイラスト「CANDY PANICHU！」を使用した新作グッズが展開される。
キャンディ工場で働くおぱんちゅうさぎの姿を、鮮やかでポップなタッチで表現した、魅力的なアイテムとなっている。
商品の詳細につきましては、後日公式サイトやAnique公式X（@anique_jp）で順次公開されるので要チェック！
そして10月30日（木）には、タワーレコード渋谷店にておぱんちゅうさぎの着ぐるみが登場するグリーティングイベントも開催される。
さらに、期間中「おぱんちゅうさぎ」の対象商品を3300円（税込）購入ごとに1回、会場の巨大ガチャマシンが利用できる。購入特典はミニ缶バッジ（全6種）。
本イベントは、お客様の混雑緩和・安全対策等のため、事前の先着受付による電子チケット制（無料）となっているのでご注意を。
（C）KAWAISOUNI!