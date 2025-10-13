µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¢¥·¡¼¥º¥ó3°Ì½ªÎ»¤Ç¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤¦ ¡È´ÆÆÄ¸òÂå¥¸¥ó¥¯¥¹¡É¡Ä¤Ë¤ï¤«¤ËÓñ¤«¤ì¤ë¡Ö¾¾°æ´ÆÆÄ¡×Àâ
¡¡10·î12Æü¡¢¡Ø2025 JERA ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥»¡Ù¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂè2Àï¤¬²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¤Î²£ÉÍDeNA¤¬3°Ì¤Îµð¿Í¤òÇË¤ê2Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢ºå¿À¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£µð¿Í¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤Ç¡¢CS¤Ç¤â»ö¼Â¾å3ÈÖ¤á¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê´ÆÆÄ¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤È¤·¤Æ¡Ø3°Ì¤Ê¤é¥®¥ê¥®¥ê¹ç³Ê¡£4°Ì°Ê²¼¤Ê¤éÉÔ¹ç³Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£3°Ì¤Ê¤éA¥¯¥é¥¹¡¢4°Ì¤Ê¤éB¥¯¥é¥¹¤È¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´ð½à¤«¤é¤¤¤¦¤Èµð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¹ç³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²áµî¤Îµð¿Í¤ÎÎò»Ë¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡²áµî¤ÎÎò»Ë¤Ï¤¢¤È¤Ë¾ù¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤Î·ÀÌóÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£µð¿Í¤«¤é°¤Éô¿·´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï3°Ì¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤â¤¢¤ê¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢µð¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö½ç°Ì¤¬3°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤ë¤³¤È¤¬²áµî¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÍÌ¾¤Ê¥¸¥ó¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï1980Ç¯¤Î¸Î¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº»á¡¢2004Ç¯¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¤Ç¤¹¤Í¡£Î¾¼Ô¤È¤â¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤ËÆ³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ØÂ³Åê¤Ï·èÄê¡Ù¤È¤¹¤ëÊóÆ»¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â¼Ç¤¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢Ä¹Åè»á¤Ïµð¿Í¤«¤é¡Ø3°Ì³ÎÊÝ¤Ê¤éÂ³Åê¡Ù¤Î ¡ÈÌóÂ«¡É ¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï¾¡¤òµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤À¤±¤Ë¸·¤·¤¤È½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Åè»á¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬È´·²¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÉÔÇã±¿Æ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¸¶»á¤Î¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë½½Ê¬¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î²òÇ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ½¢Ç¤1Ç¯¤á¤Î2002Ç¯¤ËÆüËÜ°ì¡¢ÍâÇ¯¤Ï3°Ì¤È¡¢½é¤Î»Ø´ø¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤·¤«¤·¡¢2003Ç¯¡¢¸¶»á¤È»°»³½¨¾¼µåÃÄÂåÉ½¤È¤Î³Î¼¹¤¬É½ÌÌ²½¡£»°»³ÂåÉ½¤ÏºÓÇÛ¤Ë¸ý½Ð¤·¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Íèµ¨¤Î¥³¡¼¥Á¿Í»ö¤ò¸¶´ÆÆÄ¤ËÁêÃÌ¤Ê¤¯¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Íèµ¨¤ÎÂ³Åê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¶»á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤º¼É½¤òÄó½Ð¡£¶Ã¤¤¤¿»°»³ÂåÉ½¤é¤Ï°ÖÎ±¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ö¤ò¼ý¤á¤¿¤¤ÅÏî´¹±Íº¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡ØÆÉÇä¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î ¡È¿Í»ö°ÛÆ°¡É¡Ù¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ø¸À¤¤Êý¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ò¤É¤¤¡Ù¤È¤«¤¨¤Ã¤Æ²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë3°Ì¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ï¡¢Â¾µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤à¤·¤í ¡ÈÉÔµÈ¤Ê½ç°Ì¡É ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤¿¤À¤·¡¢²áµî¤ÎÄ¹Åè»á¡¢¸¶»á¤È¸½ºß¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¾ì¹ç¤È¤Ç¤Ï¡¢¾¯¡¹¡ÖÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµð¿ÍÃ´Åöµ¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Öµð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢9·î17Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿12µåÃÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢¡Ø°¤Éô´ÆÆÄÂ³Åê¡Ù¤òÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÍèµ¨¤ÎÊý¸þÀ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎºîÀï¤äÁª¼êµ¯ÍÑ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢9·î21Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¸å¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤é¤Ï¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¡Ø¤ä¤á¤í¡ª¡Ù¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤¹¤ë¤ËÄ¹Åè»á¡¢¸¶»á¤Î¤È¤¤È°ã¤Ã¤Æ¸½ºß¤Î°¤Éôµð¿Í¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿À¼¤òµð¿Í¤Î´´Éô¤¿¤Á¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¤ä¤á¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢È¿È¯¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬°¤Éô´ÆÆÄ¤ò¿ä¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¾¾°æ½¨´î»á¤Î¡ØÀ¸Á°¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ¤òÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤ÎÈ¯¸À¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â ¡È¾¾°æµð¿Í¡É ¤ÎÃÂÀ¸¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤ÏÌÀ¸À¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²áµî¤Î»ö¼Â¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï²£ÉÍDeNA¤ÎÇÔÀï¸å¡Ö¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ê²ù¤·¤µ¤Ï¡ËÍèÇ¯¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â³Åê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£