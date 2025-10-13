ロックバンド「RADWIMPS」の野田洋次郎（40）が12日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演。かつて大物芸能人の家に「入り浸っていた」ことを明かした。

野田をよく知る人物として登場したのは俳優のリリー・フランキー。自身の俳優デビュー作・映画「トイレのピエタ」（2015年）でリリーと共演。以来、「女子会」と称してお互いの誕生日を祝いあったり、12時間飲み続けることもあるほど仲がいい。

野田は「一時期、リリーさんの家に入り浸ってました」と告白。リリーは「前は朝まで俺の家にいて、朝帰って夕方戻ってきた」と当時を振り返り、「飲むもの、食べるもの用意するじゃないですか？コップとか洗わない。毎日いるのに」とあきれていた。

さらに「初めて紅白（歌合戦）出た年（2016年）とかは年末年始ほぼリリーさんの家にいて。“紅白行ってきます”って家を出て、年明けから“ただいま”って」とリリー宅からNHKへ通ったことも回顧。

リリーからは「毎日、夕方来て朝帰る。“泊まればいいのにな”って思う時もあるんですけど、意外と彼デリケートで、知らないベッドで寝たくない」と明かされた。野田が「人がいる空間で寝られない」と話すと「そんなに気を遣うならコップの一つぐらい洗わなきゃ」とツッコまれ、笑いを誘った。