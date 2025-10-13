リカルド采配ずばり！歴史的な大逆転勝利で５年ぶりのファイナル進出に導いたレイソル指揮官の手腕【ルヴァン杯】
［ルヴァン杯準決勝・第２戦］柏 ４−１ 川崎／10月12日／三協フロンテア柏スタジアム
歴史的な大逆転勝利で、５年ぶりのファイナル進出を決めた。
10月12日に行なわれたルヴァンカップ準決勝・第２戦で、柏レイソルは川崎フロンターレと対戦。開始４分に先制を許したが、26分に垣田裕暉、73分に仲間隼斗、77分と90＋２分に細谷真大がゴールを挙げ、４−１で勝利。４日前の敵地での第１戦を１−３で落としたが、２戦合計５−４で勝利した。
第２戦では、柏のリカルド・ロドリゲス監督の采配がずばり的中した。公式戦初スタメンに抜擢した特別指定選手の山之内佑成（東洋大４年）が垣田の得点をアシストすれば、後半のスタートから古賀太陽、原田亘とともに投入した細谷が２ゴールをマーク。そして、67分にピッチに送り出した仲間も１ゴール・２アシストと、交代策が見事にハマったのである。
試合後、ハーフタイムでの３枚替えの意図について訊かれたロドリゲス監督は「逆転勝利のためにもう少し攻撃的に出たかった」とコメント。そのうえで、細谷に関しては「前線でのスピード、パワー、そしてゴールを期待した」と語る。
また、仲間の起用についても、スペイン人指揮官はこう明かす。
「疲労があったので、今回は途中投入で彼のクオリティを活かしたかった」
実際、小泉佳穂は細谷と仲間の投入がチームのギアチェンジになったと話す。
「ハーフタイムの時点では、どちらかというとまだ時間はあるので、バランスを崩さず、失点しないで着実に１点ずつ返していこうっていうスタンスでした。そのなかで細谷選手、仲間選手が入ってきて、分かりやすくギアが上がった」
ロドリゲス監督は他にも、今季の公式戦であまり見たことのない対策を講じていた。例えば、ウイングバックが主戦場の小屋松知哉をシャドーに置いたり、前半の攻撃時に中盤を「ダイヤモンドに近い形」（小泉）にして相手のプレスを回避する。これらも効果的だったように感じた。サンフレッチェ広島との決勝戦ではどんな手腕を発揮するか、大いに注目だ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】大逆転劇の立役者となった細谷、仲間のゴール！
【動画】大逆転劇の立役者となった細谷、仲間のゴール！