i-dle・ミヨン出演の疑似恋愛バラエティに批判殺到…ティザーが非公開に「需要のない供給」

ガールズグループi-dleのミヨンと、ボーイズグループWanna OneとCIX出身の歌手ペ・ジニョンが出演するYouTubeチャンネル「TRIP KODE」の新しいコンテンツのティザーに公開直後、批判が殺到し、非公開となった。

最近公開された同ティザーは「知らない人と旅行」「心拍数を上げなければならない」というコメントとともに、ミヨンとペ・ジニョンがときめく雰囲気のなかでUFOキャッチャーを楽しみ、傘を一緒に使うなど、デートする場面が盛り込まれた。

映像のなかでペ・ジニョンは、「すごく純粋ですね」「思ったよりドキドキしますね」と話した。ミヨンもやはり「すごく何だかときめく」と愛らしい雰囲気を演出した。コンテンツの核心は、「デート中にお互いの心拍数を上げるミッション」だ。

（写真＝左からCUBEエンターテインメント、AURAエンターテインメント）

左からミヨン、ペ・ジニョン

動画が公開されると、ファンの反応は冷淡だった。「胸キュンではなく心筋梗塞」「需要のない供給」「『私たち結婚しました』の復活？」といった批判がコメント欄に殺到した。

ファンは、「デビュー8〜9年目のアイドルがあえてこのようなコンテンツに出る理由があるのか」として、企画の意図を問題視した。

ペ・ジニョンが来る10月14日にソロデビューを控えており、ミヨンは10月3日に日本でカムバックをしたなか、時期が不適切だという指摘もあった。あるファンは、「カムバック直前の恋愛コンセプトバラエティは得より損が大きい」と批判した。

議論が深まると、「TRIP KODE」側は公開から1日も経たないうちにティザーを非公開にした。ただし、制作スタッフは、本編を予告どおり10月16日18時30分に公開する予定だ。